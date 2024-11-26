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Gayrimenkulde yeni dönem! Vergide rayiç bedel tarih oluyor, gerçek değer geliyor... 2026'da başlıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.11.2024 06:37
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Gayrimenkul sahiplerini ya da ev, dükkan almak isteyenleri yakından ilgilendiren düzenleme hayata geçiriliyor. Bir süredir gündemde olan ve üzerinde çalışılan gayrimenkuldeki yeni dönem 2026 yılında hayata geçirilecek. Söz konusu düzenlemeyle birlikte; vergi adaletinin sağlanması için artık rayiç bedel yerine gerçek değer esas alınacak. Ayrıca gayrimenkullerin gerçek değerinin takibine yönelik yeni bir mekanizma kurulacak.

Gayrimenkulde yeni dönem! Vergide rayiç bedel tarih oluyor, gerçek değer geliyor... 2026'da başlıyor

Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor, rayiç bedel tarih oluyor. Vergi kayıplarının önüne geçmek için harekete geçildi. 2026 yılında devreye girecek yeni uygulama ile gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler, rayiç bedel üzerinden değil gerçek değer üzerinden hesaplanacak.

BANKALAR ÇALIŞMA YAPIYORDU

İlgili bakanlıklar, kamu gelirlerinin artırılması ve gayrimenkul sektöründe vergi adaletinin sağlanması için bir süredir çalışma yapıyordu. Ayrıca gayrimenkullerin vergilendirilmesine yönelik olarak dünya örnekleri inceleniyor.

TEKNİK ALTYAPI GELİŞTİRİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığının yıllık programında da nesnel ölçütlere dayalı bir gayrimenkul değerleme sistemine ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmişti. Bu doğrultuda, gayrimenkul değer değişimlerinin takip edilmesi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için teknik altyapı geliştirilecek.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulacağı bu sistem Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra gayrimenkullerin alım satımının gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi konusunda kanun değişikliği yapılacak.

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2026 YILINDA BAŞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre gayrimenkul alım-satımında gerçek değer üzerinden vergilendirme uygulaması 2026 yılında devreye alınacak.

BİNDE 20 HARÇ ALINIYOR

Mevcut uygulamada gayrimenkul alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı ödemekle yükümlü. Alıcı ve satıcının gayrimenkulün emlak vergisi değerinin altında olmamak üzere gerçek alım satım bedelini beyan etmesi gerekiyor.

Tapuda yapılan alım veya satım işleminden sonra, beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıttığı hâlde emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi hâlinde, eksik alınan harç taraflardan cezalı olarak isteniyor.

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Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’na göre gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren beş sene içinde satılması hâlinde elde edilen gelir değer artışı kazancı olarak vergiye tabi.

Değer artışı kazancının tespitinde, satış bedelinden endekslenmiş alış bedeli ile tapu harcı gibi giderler ve ilgili yılın istisnası düşülüyor kalan kazanç üzerinden gelir vergisi alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul vergi
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