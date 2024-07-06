Geçen yıl 600 liraydı bu yıl 5.300 TL! Her dört konuttan birinde var: Bankalar bunu yaparken haber bile vermiyor…

Son dönemlerde Türkiye'de vatandaşlar, zorunlu deprem sigortası (DASK) dışında konut sigortası yaptırmaya da daha fazla yönelmeye başladı. Yaz tatilinde evlerinin güvenli olmasını isteyenler, konut sigortasının sunduğu ek teminatlarla evlerini koruma altına almayı tercih ediyor. Ancak bu tercihin maliyeti, geçen yıla göre ciddi şekilde arttı. Geçen yıl ortalama 600 lira olan konut sigortası primleri, bu yıl 5 bin 300 liraya kadar yükseldi. Üstelik bazı banka ve sigorta şirketleri, müşterilere bilgi vermeden zamlı tarifelerle taahhüt yeniliyor. Peki, bu durum yasal mı? Müşterinin bilgisi dışında yenilenen taahhütlerden vazgeçme hakkı var mı?

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Üyesi Enver Şişeci, konut sigortası hakkında bilinmesi gerekenleri ve tüketici haklarını Haber Global’den Şifa Kaymak'a değerlendirdi.

DASK İLE KONUT SİGORTASI ARASINDAKİ FARKLAR

Enver Şişeci, DASK'ın her konut için zorunlu olduğunu ve sadece depremin sebep olduğu riskleri teminat altına aldığını belirtti. DASK poliçeleri, deprem nedeniyle hasar gören binaların temel, duvar, tavan, taban gibi unsurlarını güvence altına alırken, konut sigortası bu kapsamın ötesine geçerek daha geniş bir koruma sağlıyor. Şişeci, konut sigortalarının enkaz kaldırma, kira gelirinin kaybı gibi teminatları da kapsayabileceğini ve bu sigortaların DASK'ın tamamlayıcısı rolünde olduğunu vurguladı.

KONUT SİGORTASI ZORUNLU DEĞİL

Konut sigortası zorunlu olmayan, isteğe bağlı bir sigorta türü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Türkiye'de her 4 evden birinde konut sigortası bulunuyor. Bu sigorta sahipliğinin bir kısmı tüketicilerin talebiyle, bir kısmı ise bankalardan kullanılan konut kredisi bağlantılı olarak yapılıyor. Bankalar, kredi verdikleri konutların risklerini bertaraf etmek için kredi süresince konut sigortası yaptırmayı talep edebiliyor.

Şişeci, bankaların veya kredi kullanılan bankaların, konut sigortasını yapma zorunluluğu olmadığını belirterek, tüketicilerin istediği sigorta şirketinden poliçe yaptırma hakkına sahip olduğunu ifade etti. Bankalar, tüketiciyi zorunlu bir sigorta şirketine yönlendiremez ve tüketici, istediği sigorta acentesinden poliçesini yaptırarak ilgili bankayı daini mürtehin olarak belirtebilir.

SİGORTA PRİMLERİNDEKİ ARTIŞIN SEBEPLERİ

Son dönemde konut sigortası primlerindeki ciddi artış, enflasyon ve değerleme kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Geçen yıl 1 milyon lira olan bir konutun bina bedeli, bu yıl 2 milyon liraya çıktığında sigorta primi de buna paralel olarak artıyor. Aynı şekilde eşya bedelindeki artışlar da primlerin yükselmesine neden oluyor. Örneğin, geçen yıl 50 bin lira olan bir konut sigortası poliçesi, bu yıl 200 bin lira civarında olabilir ve bu da sigorta primini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Şişeci, sigorta acentelerinden farklı alternatif fiyatlarla poliçe teklifleri bulunabileceğini ve tüketicinin bu teklifleri değerlendirerek en uygun poliçeyi seçmesi gerektiğini vurguladı.

TÜKETİCİ HAKLARI VE CAYMA HAKKI

Şişeci, tüketicilerin poliçeden cayma veya iptal etme hakkı olduğunu belirtti. 14 gün içinde cayma süresi içerisinde poliçe priminin tamamı, iptal durumunda ise gün esaslı hesaplama ile ödenen poliçe priminin kalan kısmı sigortalıya iade edilebilir. Bankalar, kredi ilişkisi olan konutların sigortasız kalmaması için sigorta yapılmasını isteyebilir, ancak tüketici istediği sigorta şirketinden poliçe yaptırma hakkına sahip.







