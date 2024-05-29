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Hepsi boş bekletiliyordu: 1 Temmuz'dan sonra sayıları artacak! Kira sözleşmesinde 11'inci yıl detayı

29.05.2024 09:22
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Yüzde 25 kira zam sınırının 1 Temmuz itibarıyla bitecek olması ile artışta TÜFE hesaplamasına geri dönülecek. Emlak sektörü temsilcileri sınırın sona ermesinin ardından boş tutulan evlerin de piyasaya arz edilmesini bekliyor.

Hepsi boş bekletiliyordu: 1 Temmuz'dan sonra sayıları artacak! Kira sözleşmesinde 11'inci yıl detayı

Türk Borçlar Kanunu’na 8 Haziran 2022’de eklenen geçici madde kapsamında konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirildi. Kiralarda fahiş zamların önüne geçmek amacıyla getirilen düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Yeni dönemde konut kira zamlarının tekrar TÜFE oranlarına göre belirlenmesi bekleniyor. Yüzde 25 sınırlama kaldırıldığında kira artış oranları son 12 aylık enflasyonun ortalaması baz alınarak hesaplanacak. Son 12 aylık enflasyon ortalamasının üzerinde zam yapılamayacak.

EMLAK (11)

"BOŞ KONUTLAR KİRAYA VERİLECEK"

Emlak uzmanı Olcay Selvi, yüzde 25 kira zammı sınırlamasına tam olarak uyulmadığını, bu dönemde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının arttığını söyledi.

1 Temmuz itibarıyla 12 aylık enflasyon oranına göre kira zamlarının belirlenmesini beklediklerini belirten Selvi, ‘‘Kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlendiğinde boş bekletilen konutlar da kiraya verilerek konut arzına katılacaktır’’ dedi.

Kira artışının neye göre belirleneceği hakkında bilgi veren Selvi, şunları kaydetti: "Sınırlamanın kaldırılmasıyla son 12 aylık TÜFE oranları ortalaması baz alınarak kira zamları belirlenecek. 12 aylık TÜFE oranının altında zam yapılabilecek ama yukarısı kanunen yasak. Kira kontratları kendini tekrar eden süresiz kontratlardır ama üzerinde 1 yıl yazar. Kendini tekrar eden sözleşme olduğundan 5 yıl sonrasında sözleşmede kira tekrar belirlenebilir, mal sahibinin hakkı vardır. 11’inci yıl itibarıyla da kiracı şartsız çıkarılabilir."

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"180 BİNE YAKIN DAVA AÇILDI"

Yüzde 25 zam sınırlaması olduğu dönemde ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar olduğunu da belirten Selvi, ‘‘Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları nedeniyle adliyelerde yoğunluk oluştu. Son 1 senede 180 bine yakın dava açıldı. Bu davalardaki yoğunluktan dolayı diğer davaları da aksattı. Ev sahipleri ve kiracılarla ilgili kanunlarda iki tarafa da yardımcı olmak gerekiyor’’ şeklinde konuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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