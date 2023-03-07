'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura çekimi yeniden başlıyor: 5 ilde 21 binden fazla konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı. 5 Şubat günü Kütahya’daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan “İlk Evim Arsa” kura çekimleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.

Ara verilen kura çekimleri 6 Mart’ta Ankara’da başladı. “İlk Evim, İlk İşyerim” kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir’den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.

BAKAN KURUM: KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla Bakanlığa bağlı TOKİ eliyle bir taraftan afet konutlarının inşasının diğer taraftan da “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Kurum, paylaşımında “İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ’mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız” dedi.

21 BİNDEN FAZLA KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Bakanlık açıklamasında “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere beş ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek. İşte tarihler ve şehirler...

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERE ÖNCELİK

Bakanlık açıklamasında 1 Şubat 2023 tarihinde başlayan “İlk Evim Arsa” projesinde altyapısı hazır 1 milyon konut arsası kuralarına Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verildiği hatırlatıldı. Kura çekimleri dün Ankara’da yeniden başladı. Kura çekimlerinde depremden etkilenen illere öncelik verildiği belirtilirken depremden etkilenen Osmaniye için 2 Şubat tarihinde kura çekiminin yapılmış olduğu hatırlatıldı.

8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller şunlar: