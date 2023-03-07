FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura çekimi yeniden başlıyor: 5 ilde 21 binden fazla konut

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura çekimi yeniden başlıyor: 5 ilde 21 binden fazla konut

07.03.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 5 ilde 21 binden fazla konut için kuralar yarın çekilecek.

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura çekimi yeniden başlıyor: 5 ilde 21 binden fazla konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı. 5 Şubat günü Kütahya’daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan “İlk Evim Arsa” kura çekimleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.

Ara verilen kura çekimleri 6 Mart’ta Ankara’da başladı. “İlk Evim, İlk İşyerim” kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir’den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.

BAKAN KURUM: KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla Bakanlığa bağlı TOKİ eliyle bir taraftan afet konutlarının inşasının diğer taraftan da “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Kurum, paylaşımında “İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ’mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız” dedi.

iStock-1252958542

21 BİNDEN FAZLA KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Bakanlık açıklamasında “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere beş ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek. İşte tarihler ve şehirler...

  • 8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut
  • 8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut
  • 11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut
  • 12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut
  • 13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

iStock-1175100702

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERE ÖNCELİK

Bakanlık açıklamasında 1 Şubat 2023 tarihinde başlayan “İlk Evim Arsa” projesinde altyapısı hazır 1 milyon konut arsası kuralarına Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verildiği hatırlatıldı. Kura çekimleri dün Ankara’da yeniden başladı. Kura çekimlerinde depremden etkilenen illere öncelik verildiği belirtilirken depremden etkilenen Osmaniye için 2 Şubat tarihinde kura çekiminin yapılmış olduğu hatırlatıldı.
8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller şunlar:

  • 8 Mart 2023: Kilis Merkez 275
  • 8 Mart 2023: Hatay Merkez 275
  • 8 Mart 2023: Elazığ Merkez 1.650
  • 8 Mart 2023: Malatya Merkez 550
  • 8 Mart 2023: Adıyaman Merkez 275
  • 8 Mart 2023: Kahramanmaraş Merkez 275
  • 9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin 200
  • 9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin 300
  • 10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300
  • 10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Riskli eve düşük faizli kredi! Riskli eve düşük faizli kredi!
Kuyruğun sonu görünmüyor! 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam' Kuyruğun sonu görünmüyor! 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam'
Togg, Elon Musk’ı kızdırdı! Rafa kalkabilir!Togg, Elon Musk’ı kızdırdı! Rafa kalkabilir!
Anahtar Kelimeler:
TOKİ

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu

Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu

Kabine toplantısı sonrasında duyurdu! Bugün Meclis'e geliyor

Kabine toplantısı sonrasında duyurdu! Bugün Meclis'e geliyor

Kuyruğun sonu görünmüyor! 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam'

Kuyruğun sonu görünmüyor! 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam'

Togg, Elon Musk’ı kızdırdı! Rafa kalkabilir!

Togg, Elon Musk’ı kızdırdı! Rafa kalkabilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.