İranlılar vatandaşlık için Ruslar da tatil yapmak için Türkiye'den ev alıyor

Ülkelere göre ev alımı hakkında bilgi veren Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, “Yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıları 5 bin 621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar, 2 bin 89 ile Afganistan vatandaşları takip etti.

Almanya vatandaşlarına 1.484, Kazakistanlılara 1.339, Kuveytlilere 1.154, Azerbaycanlılara 1.020, ABD'lilere 1.014, Yemenlilere 949, Filistinlilere 871, Ürdünlülere 807, Ukraynalılara 790 adet konut satıldı” dedi.

ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ülkelere göre alıcıların tercihlerinin değiştiğine dikkat çeken Özsan, “İlk sırada vatandaşlık geliyor. Çünkü yatırım yoluyla vatandaşlık için Türkiye’de en az 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı yapılmalı ve bu mülk 3 yıl boyunca satılmamalı. TC vatandaşlığı almak için gayrimenkul sahibi olanların yanı sıra yatırım, kısa süreli tatil, emeklilik gibi farklı nedenlerle gayrimenkul alan yabancılar da var” diye konuştu.

ÇİNLİLERİN TERCİHİ VİZE KOLAYLIĞI

Özsan yabancıların ev alma nedenleri hakkında ise şunları söyledi: “Ürdünlüler, Suidi Arabistanlılar ağırlık olarak yatırım, Ruslar tatil, Iraklılar ve İranlılar ise oturma izni amacıyla ev alıyor. Çinliler ise Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’ya erişim konusunda kolay vize alabilen ülkelerden olması nedeniyle vatandaşlık alıyor. Örneğin Çinliler bir ajans üzerinden Vadi İstanbul'dan 20 daire birden aldı. Nedeni ABD'ye gitmek… TC pasaportu olduğunda vize alabiliyorlar. Çinli ajans, 100 daire satışı için de ön görüşme yapınca Vadi İstanbul'da konut fiyatları uçtu. Türkiye vatandaşlarının konut bulamadığı bugünlerde bu durum önemli bir sıkıntı yaratıyor.”



