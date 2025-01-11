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'İstanbul'a yeni ilçe geliyor?' iddiası gündem yaratmıştı! Adını bile açıklamışlardı ama gerçek ortaya çıktı...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.01.2025 11:07
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İstanbul'a yeni ilçe geliyor iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. 20 mahallenin birleştirilmesiyle kurulacak yeni ilçeyle birlikte İstanbul'daki ilçe sayısı 39'dan 40 çıkmış olacağı iddia ediliyordu ancak resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

'İstanbul'a yeni ilçe geliyor?' iddiası gündem yaratmıştı! Adını bile açıklamışlardı ama gerçek ortaya çıktı...

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor, yeni ilçe geliyor iddiası kısa sürede gündem yarattı. Çok konuşulacak iddia Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'dan gelmişti ancak Mynet'in resmi kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu öğrenildi. Bir anda gündem yaratan habere göre İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtiliyordu ancak iddianın 'uydurma' bir haber olduğu çok geçmeden öğrenildi.

ADINI BİLE AÇIKLAMIŞLARDI!

Gerçek dışı olduğu öğrenilen haberde yaklaşık 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak olan 40. ilçenin adının ise iddialara göre 'Levent' olacağı bile söyleniyordu.

Hayal ürünü olduğu ortaya çıkan haberdeki iddialar ise şu şekildeydi:

"Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi'nin (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olacağı iddia edildi. Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahallenin, Sarıyer'den alınarak Levent'e bağlanacağı belirtildi.

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"HEPSİ YENİ İLÇEYE BAĞLANACAK" DENİLDİ AMA...

Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye'nin (bir kısmı), yeni ilçeye bağlanacağı öne sürüldü.

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GÖKTÜRK MAHALLESİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk Mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu belirtildi. Tüm işlemlerin bir sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor."

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YALANLAMA GELDİ

Bir anda gündem yaratan haber sonrası resmi kaynaklardan yalanlama geldi. Edinilen bilgilere göre söz konusu ilçe iddialarıyla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ilçe
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