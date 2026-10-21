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İstanbul'da en çok talep gören 10 ilçe belli oldu!

İstanbul'da 2026 yılının temmuz-eylül dönemine ilişkin konut satış verileri belli oldu. Kent genelinde üç ayda toplam 65 bin 232 konut el değiştirirken satışların yaklaşık yarısı 10 ilçede gerçekleşti. Listenin zirvesinde yer alan Esenyurt, en yakın rakibi Pendik'i iki kattan fazla geride bıraktı. Konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler arasında Küçükçekmece, Başakşehir ve Beylikdüzü de yer aldı.

İstanbul'da en çok talep gören 10 ilçe belli oldu!
Sariye Nur Dönmez

İstanbul'da konut piyasasının 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin satış rakamları açıklandı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde kent genelinde toplam 65 bin 232 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, temmuz ayında 22 bin 846 konut el değiştirirken ağustos ayında bu rakam 20 bin 570'e geriledi. Eylül ayında ise 21 bin 816 konut satıldı.

Üç aylık dönemde konut satışlarının ilçelere göre dağılımı da dikkat çekti.

İstanbul da en çok talep gören 10 ilçe belli oldu! 1

SATILAN HER 2 KONUTTAN 1'İ BU 10 İLÇEDE

İstanbul'da konut satışlarının belirli ilçelerde yoğunlaştığı görüldü.

Verilere göre, en fazla satış yapılan ilk 10 ilçede toplam 31 bin 229 konut el değiştirdi. Bu rakam, İstanbul genelindeki satışların yaklaşık yüzde 48'ine karşılık geldi.

Böylece kentte satılan her iki konuttan yaklaşık birinin söz konusu 10 ilçede alıcı bulduğu ortaya çıktı.

İstanbul da en çok talep gören 10 ilçe belli oldu! 2

ESENYURT KONUT SATIŞLARINDA ZİRVEDE

İstanbul'da en fazla konut satışının gerçekleştiği ilçe Esenyurt oldu.

Temmuz-eylül döneminde Esenyurt'ta 7 bin 668 konut satılırken ilçe, en yakın rakibi Pendik'i iki kattan fazla geride bıraktı.

Pendik'te 3 bin 452 konut el değiştirirken Küçükçekmece'de 3 bin 271 satış gerçekleştirildi.

Listenin devamında 2 bin 992 konut satışıyla Başakşehir ve 2 bin 473 satışla Beylikdüzü yer aldı.

Esenyurt'ta gerçekleşen satışların, İstanbul genelindeki toplam konut satışlarının yaklaşık yüzde 11,8'ini oluşturduğu belirtildi.

İlçenin geniş konut stoku, farklı gelir gruplarına hitap eden seçenekleri ve diğer bölgelere kıyasla daha ulaşılabilir fiyatları, satış hacmini artıran unsurlar arasında gösterildi.

KADIKÖY DE İLK 10 İLÇE ARASINA GİRDİ

İstanbul'da konut fiyatlarının yüksek olduğu ilçeler arasında bulunan Kadıköy, satış rakamlarıyla ilk 10'a girmeyi başardı.

Kadıköy'de temmuz-eylül döneminde 2 bin 437 konut satıldı.

İlçeyi 2 bin 422 satışla Kartal, 2 bin 271 satışla Maltepe, 2 bin 127 satışla Bahçelievler ve 2 bin 116 satışla Avcılar takip etti.

Bu bölgelerde ulaşım imkânları, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yenilenen konut stokunun satış hareketliliğini desteklediği değerlendiriliyor.

SARIYER VE BEŞİKTAŞ'TA SATIŞLAR SINIRLI KALDI

İstanbul'un yüksek konut fiyatlarıyla öne çıkan ilçelerinde ise satış rakamları listenin ilk sıralarındaki bölgelere kıyasla daha düşük gerçekleşti.

Üç aylık dönemde Sarıyer'de 574, Beşiktaş'ta 673, Bakırköy'de 913 ve Şişli'de 938 konut satıldı.

Bu ilçelerde konut fiyatlarının yüksek olması ve yeni yapılaşmaya uygun alanların sınırlı kalması, satış hacmini etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

Bununla birlikte ilçelerin nüfusu, mevcut konut stoku ve mülk sahiplerinin satış tercihleri de konut piyasasındaki farklılıkların nedenleri arasında yer alıyor.

İSTANBUL'DA EN ÇOK KONUT SATILAN 10 İLÇE

2026 yılının temmuz-eylül döneminde İstanbul'da en fazla konut satışının gerçekleştiği ilçeler şöyle sıralandı:

1-Esenyurt: 7.668 konut
2-Pendik: 3.452 konut
3-Küçükçekmece: 3.271 konut
4-Başakşehir: 2.992 konut
5-Beylikdüzü: 2.473 konut
6-Kadıköy: 2.437 konut
7-Kartal: 2.422 konut
8-Maltepe: 2.271 konut
9-Bahçelievler: 2.127 konut
10-Avcılar: 2.116 konut

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut
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