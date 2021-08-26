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İstanbul'da en uygun kiralık evler nerelerde var? İşte İstanbul'un en ucuz kiralık evlerinin bulunduğu ilçeler

26.08.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özellikle merkeze yakın ve depreme dayanıklı evlerin kira fiyatları yüzde 70'a varan artışla yükseldi. Ev arayan vatandaşlar, İstanbul'un en uygun kiralık evlerinin hangi ilçelerde yer aldığını araştırırken, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa en ucuz evlerin bin liradan başladığını belirterek hangi semtlerde olduğunu açıkladı.

İstanbul'da ev kiraları birçok bölgede asgari ücreti geçmiş durumda. Ev kirası fiyatları İstanbul'un bazı bölgelerinde yüzde 100, bazı bölgelerinde ise yüzde 30 zam geldiğini aktaran İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, İstanbul'un en ucuz kiralık evlerinin hangi ilçelerde olduğunu açıkladı.

İSTANBUL'UN EN UYGUN KİRALIK EVLERİ

Şişli'de özellikle Gülbağ, İzzetpaşa ve Kuştepe mahallelerinde uygun evlerin bulunabileceğini aktaran Aşa, Avrupa Yakası'nda en ucuz evlerin Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde yer aldığını belirtti.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa açıklamasında Esenyurt'ta, E5'in kuzey tarafında ve Küçükçekmece'nin kuzey bölgesinde bin liradan başlayan fiyatlarla ev bulunabileceğini belirtti.

Anadolu Yakası'nda ise Pendik, Kartal ve Tuzla ilçelerinden uygun evlerin yer aldığını açıklayan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, bu ilçelerde hem merkeze yakın hem de en fazla yüzde 30 zam yapılan evlerin olduğunu açıkladı.

"DÖRT ÖĞRENCİ EV TUTABİLİR"

Merkeze yakın, yeni yapılmış evlerde ise kira fiyatlarının 5 bin liradan fazla olduğunu vurgulayan Aşa, ev tutmak isteyen öğrencilerin en az dört kişi bir araya gelerek ev tutabileceklerini, faturalar ve kirayı ancak karşılayabileceklerini açıkladı.

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