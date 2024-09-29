Merak ediliyordu! İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler belli oldu!

Endeksa'nın İstanbul'da en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin hangi ilçelerde bulunduğuna dair yaptığı Temmuz ayı analizinde, elde edilen sonucu yayımladı. Buna göre, en ucuz şehirler arasında Esenyurt, Arnavutköy ve Sultangazi sıralanırken, en pahalı ilçeler ise, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer olarak sıralandı.
Esenyurt: 13 bin 800 TL
Arnavutköy: 15 bin 400 TL
Sultangazi: 16 bin TL
Avcılar: 16 bin TL
Sultanbeyli: 16 bin 100 TL
Esenler: 16 bin 400 TL
Silivri: 16 bin 500 TL
Güngören: 17 bin 400 TL
Beylikdüzü: 17 bin 600 TL
Bahçelievler: 17 bin 700 TL
Büyükçekmece:17 bin 900 TL
Çatalca: 18 bin 300 TL
Sancaktepe: 18 bin 700 TL
Küçükçekmece: 19 bin 300 TL
Fatih: 19 bin 500 TL
Tuzla: 22 bin TL
Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL
Bayrampaşa: 20 bin 500 TL
Zeytinburnu: 21 bin 600 TL
Pendik: 21 bin 800 TL
Çekmeköy: 22 bin 300 TL
Başakşehir: 22 bin 500 TL
Ümraniye: 23 bin 700 TL
Kartal: 25 bin 200 TL
Üsküdar: 26 bin 600 TL
Maltepe: 26 bin 700 TL
Şile: 26 bin 800 TL
Kağıthane: 26 bin 800 TL
Beykoz: 27 bin 100 TL
Ataşehir: 28 bin 400 TL
Şişli: 28 bin 600 TL
Eyüpsultan: 29 bin 400 TL
Bakırköy: 30 bin 100 TL
Beyoğlu: 31 bin 700 TL
Kadıköy: 38 bin 700 TL
Beşiktaş: 39 bin 900 TL
Sarıyer: 44 bin TL