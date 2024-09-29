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  4. Merak ediliyordu! İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler belli oldu!

Merak ediliyordu! İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler belli oldu!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
29.09.2024 16:48
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Kiracı ile ev sahibi arasında kira fiyatları nedeniyle tartışmalar yaşanırken, Temmuz ayı itibariyle kirada uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı kaldırıldı. Fahiş fiyatların önüne geçebilmek için yapılan uygulamanın ardından, kira fiyatlarının en yüksek olduğu İstanbul’da en ucuz ve en pahalı semtler belli oldu.

Endeksa'nın İstanbul'da en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin hangi ilçelerde bulunduğuna dair yaptığı Temmuz ayı analizinde, elde edilen sonucu yayımladı. Buna göre, en ucuz şehirler arasında Esenyurt, Arnavutköy ve Sultangazi sıralanırken, en pahalı ilçeler ise, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer olarak sıralandı.

daire

İSTANBUL'DA KİRA ÜCRETLERİNİN 20 BİN TL ALTI OLAN İLÇELER

Esenyurt: 13 bin 800 TL

Arnavutköy: 15 bin 400 TL

Sultangazi: 16 bin TL

Avcılar: 16 bin TL

Sultanbeyli: 16 bin 100 TL

Esenler: 16 bin 400 TL

Silivri: 16 bin 500 TL

Güngören: 17 bin 400 TL

Beylikdüzü: 17 bin 600 TL

Bahçelievler: 17 bin 700 TL

Büyükçekmece:17 bin 900 TL

Çatalca: 18 bin 300 TL

Sancaktepe: 18 bin 700 TL

Küçükçekmece: 19 bin 300 TL

Fatih: 19 bin 500 TL

esenyurt

İSTANBUL'DA KİRA ÜCRETLERİNİN 20 BİN TL ÜSTÜ OLAN İLÇELER

Tuzla: 22 bin TL

Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL

Bayrampaşa: 20 bin 500 TL

Zeytinburnu: 21 bin 600 TL

Pendik: 21 bin 800 TL

Çekmeköy: 22 bin 300 TL

Başakşehir: 22 bin 500 TL

Ümraniye: 23 bin 700 TL

Kartal: 25 bin 200 TL

Üsküdar: 26 bin 600 TL

Maltepe: 26 bin 700 TL

Şile: 26 bin 800 TL

Kağıthane: 26 bin 800 TL

Beykoz: 27 bin 100 TL

Ataşehir: 28 bin 400 TL

Şişli: 28 bin 600 TL

Eyüpsultan: 29 bin 400 TL

kadıköy

İSTANBUL'DA KİRA ÜCRETLERİNİN 30 BİN TL ÜSTÜ OLAN İLÇELER

Bakırköy: 30 bin 100 TL

Beyoğlu: 31 bin 700 TL

Kadıköy: 38 bin 700 TL

Beşiktaş: 39 bin 900 TL

Sarıyer: 44 bin TL

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira ev sahibi
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