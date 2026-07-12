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İstanbul'da kiralar yüzde 40 arttı! En çok bu iki ilçe yükseltti

İstanbul'da kiralık konut fiyatları son bir yılda yaklaşık yüzde 40 arttı. Ortalama kira 45 bin TL'ye çıkarken, yeni yapılarda metrekare fiyatı 500 TL'ye kadar yükseldi.

İstanbul'da kiralar yüzde 40 arttı! En çok bu iki ilçe yükseltti
Aleyna Türkmen

Ekonomim'de yer alan habere göre, İstanbul'da kiralık konut piyasasında fiyat artışları hız kesmeden devam ediyor. Son 12 aylık dönemde kira bedelleri yaklaşık yüzde 40 yükselirken, 100 metrekare büyüklüğündeki bir dairenin ortalama aylık kira bedeli 45 bin TL seviyesine ulaştı. Uzmanlar, özellikle Kadıköy ve Beşiktaş'ın kent genelindeki kira ortalamasını yukarı çeken ilçeler arasında öne çıktığını belirtiyor.

İstanbul da kiralar yüzde 40 arttı! En çok bu iki ilçe yükseltti 1

İSTANBUL'DA KİRALARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, mayıs ayı verilerine göre İstanbul'da kiralık konutlarda metrekare fiyat ortalamasının yaklaşık 420 TL olduğunu, ortalama kira bedelinin ise 45 bin TL seviyelerinde bulunduğunu ifade etti. Özelmacıklı, yeni inşa edilen konutlarda ise ortalama kira bedellerinin 55 bin TL'ye kadar çıktığını, metrekare kira fiyatlarının da 500 TL seviyesine ulaştığını söyledi.

KONUT ARZI FİYATLARI ETKİLİYOR

Kira piyasasında kalıcı dengenin sağlanabilmesi için konut arzının artırılması gerektiğine dikkat çeken Özelmacıklı, sosyal konut projelerinin hızlandırılmasının ve kiralık konut stokunun güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İstanbul da kiralar yüzde 40 arttı! En çok bu iki ilçe yükseltti 2

MERKEZİ İLÇELERDE FİYAT BASKISI DEVAM EDİYOR

İstanbul'da kiralık konut arzının talebi karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Özelmacıklı, yeterli sayıda konutun bulunmamasının özellikle merkezi bölgeler ile kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı ilçelerde kira fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü kaydetti. Bu durumun, kent genelindeki kira artışlarının devam etmesinde önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

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İstanbul Kira artış oranı istanbul kira fiyatları
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