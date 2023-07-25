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İstanbul için kritik açıklama! Bakan Özhaseki duyurdu: Kentsel dönüşüm 1-2 ay içinde netlik kazanacak

25.07.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehir merkezlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yıkılan şehir merkezlerinin yapımına başlayacaklarını bildiren Bakan Özhaseki, ‘İstanbul’da temel atma olacak mı?’ sorusuna da yanıt verirken, “1-2 ay içerisinde İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul için kritik açıklama! Bakan Özhaseki duyurdu: Kentsel dönüşüm 1-2 ay içinde netlik kazanacak

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da yapılacak kentse dönüşüme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Özhasekinin açıklamalarından öne çıkanlar...

"Cumartesi Malatya'da şehir merkezi temel atma töreni var. Depremde yıkılan şehir merkezlerini yapmaya başlıyoruz. Malatya'nın meydan projesinin temelini atacağız, yerinde dönüşüm ile ilgili hazırlıkları tamamlananların da temelini atıyoruz. Şu ana kadar şehir merkezlerinde bir şey yapılmadı, vatandaş şehir merkezine geliyor toz toprak, çünkü rezerv alanlarında işe başlayabildik. Merkezleri şimdi başlatıyoruz ki bir an önce canlılık devreye girsin. Şehir merkezlerinde de yapılaşma olacak, en fazla 5 katlı. Bu merkezler belki de 1000 sene kalacak, çünkü şehrin meydanı. En fazla 1,5 senede bu alanları bitiririz.

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‘AZERBAYCAN, ÖZBEKİSTAN VE S. ARABİSTAN’DAN TALEP GELDİ’

Öte yandan Bakan Özhaseki, Azerbaycan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'dan yapılacak konutların bazı bölümlerini üstlenme yönünde talep geldiğini de söyledi.
Bakan Özhaseki’nin açıklamaları şu şekilde:

“Yerinde Dönüşüm’de sayı 92 bin 764’te. Telefonumdaki uygulamadan hangi ilde ne kadar başvuru yapıldığını anlık olarak takip ediyorum. Hatay’a bakalım, orada 36 bin kişi ev için müracaat etmiş 5 bin de ticari olarak, 41 bin neredeyse. İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya’da atacağız. Mesela Hatay için söylüyorum, Antakya merkezi yıkılmış. Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri biz imar ve inşa edeceğiz. Malatya’nın meydan projesini bakırcılar çarşısının olduğu yeri temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki 1000 sene yaşayacak. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak bismillah diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz.

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ŞEHİR MERKEZLERİNDE YAPILAŞMA OLACAK MI?

Şehir merkezlerinde projeler var, çalıştırdım ben. Projelerimiz hazır. Güvenli olan merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz. Hatay’da da merkezde yapılaşmaya biz başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin + 4 katı geçmeyecek. Kahramanmaraş’ta Azerbaycanlı kardeşlerimiz afetzede kardeşlerimize konut yapmak için yer göstermemizi istediler. Onların inşa faaliyetleri için yerimizi hazırladık.

AZERBAYCANLILARDAN BAŞKA ÜLKELERDE VAR MI?

Uluslararası camiadan yardım ve destek vermek isteyenler var. Afet zamanında da arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gelmişlerdi. Yine Suudlar da depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyorlar. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz.

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İSTANBUL’DA TEMEL ATMA OLACAK MI?

Pazartesi Bakanlıkta büyükşehir dahil olmak üzere 39 ilçe çağrıldı, toplantı devam ediyor. Biz bu İstanbul kentsel dönüşümü için özel bir hazırlık yaptık. Onlardan da kentsel dönüşümü iyi uygulayan ilçeler var. Büyükşehir bilim adamları ile çalıştık diyor. Herkes bir şey söylüyor, doğrudur. Bugün hepsini davet edin, ne yapmak istediğimizi büyükşehir, 39 ilçeye bir de AFAD görevlilerini çağırın anlatın, nasıl bir çatı kuruluş ile bu işe gidileceğini söyleyin. Onların da fikirleri varsa, katkıda bulunmak istiyorlarsa çalışmalarını alın, bizim için kolaylık olacak bir şey varsa hepsini alın. Sonra da bir çalışma grubu oluşturun dedik. Bakan Yardımcımızla birlikte toplantı yapıyorlar.

Çalışma grubu içerisine AK Parti’de çok iyi dönüşüm yapanlar var, CHP’de yok ama olsun. İnsanları ‘davet edin’ dedim. Çalışma grubuna doldurun dedim. Bu çalışma 1-2 ay gider. 1-2 ay içerisinde İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız yol haritasını belirleyeceğiz.

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İMAMOĞLU DAVET EDİLDİ Mİ?

Evet davet edildi, personellerini gönderdiler kentsel dönüşüm ekiplerini gönderdiler, yol haritası çıkınca başkanları davet edip anlatacağım. Çünkü onların bir siyaset dili var. Ben daha önce kendilerine birkaç kez söyledim; deprem üzerinden siyaset olmaz, deprem üzerinden herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edilmez. En azından siyaset üstü görerek devam edelim diye teklif ettiğim için başkanları çağırıp İstanbul dönüşümünü şöyle yapacağım diye anlatacağım. Tahmin ediyorum 1 ay sonra yol haritası belli olur. Şimdi Çalışma grupları çalışıyorlar Bakanlıkta. Dediğim gibi 39 ilçede var, İstanbul Büyükşehirde var, AFAD da var. İstanbul Valiliği de var, hepsiyle çalışmamızı birlikte yürüteceğiz.

Orada çatı kuruluş biziz. Burada yol haritası çıkarmaya uğraşacağız 3-4 hafta sürecek, ondan sonra netleşecek.

FAHİŞ KİRA MESELESİ

Kiraların düşmesinin tek yolu var; fazla konut arz edilmesi. Eğer arz talep dengesinde talep lehine bir dengesizlik varsa orada fiyatı tutmada zorlanırsınız. Tabi bunun yanında fırsatçılar var. Devletimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, yapıyor. Biz arzı artıracak ve arz talep dengesini sağlayacağız inşallah.

CUMHURBAŞKANININ KASTETTİĞİ CEZAİ MÜEYYİDE NEDİR?

Onu Adalet Bakanlığı çalışıyor.”


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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm

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