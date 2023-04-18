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İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: e-devlet ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU sorgulama ekranı

18.04.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ilgili araştırmalar, çekilişlerin Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ile tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. İstanbul TOKİ kura sonuçları noter onayından geçerek e-Devlet'e yansıdı. Birçok kişi Arnavutköy, Başakşehir, Esenler çekilişleri sonrası arama motorlarında konuya dair araştırma yapmaya devam ediyor. İşte e-Devlet TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi...

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: e-devlet ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU sorgulama ekranı

İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 konutun hak sahibi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesi ile TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde çekilişler sona erdi. TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu. TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi merak konusu oldu. İşte e-Devlet TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi...

TOKİ

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023

İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. TOKİ İstanbul Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy'de inşa edeceği 28 bin 340 adet 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişi geçtiğimiz gün itibarıyla sona erdi.

Projeye başvuruda yapan kişiler kura sonuçları e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

toki

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TILLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi 28 bin 340 konut için gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

toki istanbul


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TOKİ

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