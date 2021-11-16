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İstanbul ve Ankara'da ev alacaklar dikkat! 3 dev ihaleden 5 milyar

16.11.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehirlerden ev almak her geçen gün daha da zorlaşırken 3 dev ihale pek çok kişiye umut olacak. Bu ihaleler ile 12 projede tam 15 bin konut yapılacak. Ev almadan önce mutlaka bu haberi ayrıntılarıyla inceleyin.

İstanbul ve Ankara'da ev alacaklar dikkat! 3 dev ihaleden 5 milyar

2020 yılının mart ayından beri pandemi ile hem maddi hem de manevi anlamda mücadele veriyoruz. Bu süreçte pek çok sektör olumsuz anlamda etkilendi. Bunlardan biri ise gayrimenkul piyasası oldu. Bir de pandemiye artan döviz kuru da eklenince büyükşehirlerde ev fiyatları ikiye katlandı. Ev almak isteyenler hayallerini ertelemek zorunda kalırken, 12 projede 15 bin konutun yapılacağı 3 dev ihale pek çok kişinin yüzünü güldürecek.

3 İHALE İLE 15 BİN KONUT

En büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, yılın son çeyreğinde 12 projede 15 bin konutu başlatmak için kolları sıvadı. Bir yandan anahtar teslim projelerini satışa sunan şirket, gelir paylaşımlı ihalelerini de birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda ekim ve kasım aylarında Kartal, Başakşehir ve Ankara Çayyolu gibi önemli lokasyonlarda üç ihale gerçekleştirildi. İhalelerin toplam büyüklüğü 5 milyar 30 milyon liraya ulaştı. Ekim ayında düzenlenen ilk ihale, Başakşehir 8'inci etap oldu. Markalı konut üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği arsaya 14 firma talip oldu. Yoğun rekabetin yaşandığı arsanın ihalesini kazanan şirket, Ebruli İnşaat oldu. Ebruli İnşaat, 1 milyar 850 milyon lira toplam satış geliri üzerinden yüzde 38 yani 703 milyon lira arsa payı teklif ederek ihalenin kazananı oldu. 30 bin metrekare büyüklüğündeki arsada inşaat alanı 44 bin 901 metrekare olacak. Arsa, Başakşehir Millet Bahçesi'ne komşu olmasıyla da dikkat çekiyor.

İKİNCİ İHALE İSTANBUL’UN YÜKSELEN İLÇELERİNDEN BİRİNDE

İkinci ihale Kartal Esentepe ikinci etap oldu. İhalede Yıldızlar İnşaat, İsra Group- Boen-Arda Mühendislik, Artaş&Betatrans Lojistik, Kiler GYO&Biskon Yapı, Dağ Mühendislik&Fuzul Yapı ve Solid Gayrimenkul&Adım Gayrimenkul olmak üzere 6 iş ortaklığı yarıştı. En yüksek teklifi ise 2.6 milyar lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 35 yani 910 milyon lira arsa payı ile Yıldızlar İnşaat verdi. Konut ve ticaret fonksiyonlu arsaların alanı 69 bin 887 metrekare olurken inşaat hakkı ise 114 bin 992 metrekare olacak. Karma bir projenin inşa edilebileceği arsa, Kartal Millet Bahçesi'nin de yanı başında konumlanıyor.

FİRMALAR YARIŞA GİRDİ

Üçüncü ihale ise Ankara Çayyolu ikinci etap ihalesi olarak gerçekleşti. İhaleye MR Grup, Öz ER-KA İnşaat, Tekfem Yapı, ASL İnşaat&MFA, Kuzu, Caba&Timur Şehircilik, Burakcan İnşaat ve Potenza İnşaat olmak üzere 8 firma katıldı. En yüksek teklifi 580 milyon lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 37.5 arsa payı karşılığında 217.5 milyon lira olmak üzere MR Grup verdi. Söz konusu arsada 11 bin 114 metrekarelik konut projesi geliştirilebilecek.

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