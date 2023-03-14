Kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, nasıl alınır? 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kentsel dönüşümde kredi desteği başvuruları ne zaman?

Kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Elazığ'dan da hissedilen depremler sonrası İstanbul'da harekete geçiliyor. 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kentsel dönüşümde kredi desteği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak. 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kentsel dönüşümde kredi desteğine ilişkin detaylar belli oluyor. İşte konuya dair ayrıntılar...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kentsel dönüşüm kredi desteği hakkında ayrıntılar İstanbullular tarafından merak edildi.

İBB Meclisi Mart ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İstanbul'da 964 mahallede, heyelan risk analizleri İBB'de mevcut. İstanbul'daki kamu binalarının yüzde 92'si ya yenilenmiş ya da güçlendirilmiş. 7.1 milyon bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümün 2.5 milyonu 2000 yılından sonra yapılmış. Bakanlık verilerine göre; dönüşmesi gereken konut 1.2 milyon, acil dönüşmesi gereken 230 bin. İstanbul bunu ortadan kaldırmak için bir projeksiyon geliştirmiş. Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0.69 faizle para verilecek. Hiçbir ayrım yapılmadan." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm kredi desteği ile ilgili ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyuracak.

0.69 ORANLA 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KREDİ DESTEĞİ AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Kentsel dönüşüm kredi desteği ile konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlara en az 1 milyon olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0.69 faizle para verilecek. Konuya dair açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yapacak.

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KREDİ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kentsel dönüşüm kredi desteği için ayrıntılar henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

