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KİRA ARTIŞ ORANI 2023 EKİM AYI: TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne olur, Ekim ayı kira zammı ne kadar olur? Gözler TÜİK enflasyon verilerinde!

02.10.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Kira artış oranı, bugün TÜİK tarafından son dakika olarak açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri ile belli olacak. Bilindiği üzere bahsi geçen rakamlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) verileri büyük önem arz ediyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, TEFE TÜFE ile 2023 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı saat kaçta belli olacak? 2023 Ekim ayı kira zammı ne kadar olur, kaç TL?

KİRA ARTIŞ ORANI 2023 EKİM AYI: TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne olur, Ekim ayı kira zammı ne kadar olur? Gözler TÜİK enflasyon verilerinde!

Ekim ayı kira artış oranı, enflasyon verilerinin son dakika olarak bugün TÜİK tarafından yayımlanması ile belli olacak. İşyeri, dükkan ve ev sahipleri ile kiracıları yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. TÜİK'in Eylül'de Ağustos ayına yönelik yaptığı açıklamaya göre; TÜFE yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon verileri açıklaması için gözler TÜİK'te. Ekim ayı kira artış oranı için geri sayım sürüyor. İşte 2023 Ekim ayı kira artış oranı ile ilgili merak edilenler...

kira artış oranı

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verileri sonrası belli olacak.

Enflasyon oranı 3 Ekim 2023 Salı günü açıklanacak.

Kira artış oranı da bugün belli olmuş olacak.

KİRA ARTIŞ

KİRA ARTIŞ SINIRI UYGULAMASI DEVAM EDİYOR MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.

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EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK'E ÇEVRİLDİ!

TÜİK enflasyon oranı açıklamasını 3 Ekim'de yapacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

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Kira artış oranı tüik

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