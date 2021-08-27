Kira artış oranları öğrencileri isyan ettirdi! Sosyal medyadan yetkililere #kampüsteçadır etiketiyle seslendiler

Yüz yüze eğitimin başlaması, pandemide uzaktan çalışan şirketlerin tekrar ofise dönmesi, kentsel dönüşümden dolayı eski binaların yıkılmaya başlaması ve aşılamanın tüm hızıyla devam etmesi ile birlikte Türkiye yavaş yavaş eski normale dönmeye başladı. Bu süreçte birçok ilde kira fiyatlarındaki artış oranı dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde evlenemeyen çiftlerin yasaklar kalkar kalkmaz evlenmesi ve inşaatların salgın döneminde durma noktasına gelmesi gibi birçok nedenden dolayı kiralık ev bulmak oldukça zorlaştı. Öte yandan üniversiteye yaklaşık bir buçuk yıl ara veren ya da yeni başlayan öğrenciler artan kira fiyatlarından şikayetlerini sosyal medyadan dile getirmeye başladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan öğrenciler, "#kampüsteçadır" hashtagi ile yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor.

"DÖRT ÖĞRENCİ BİR ARAYA GELEREK EV TUTABİLİR"

İstanbul'da ev kiraları birçok bölgede asgari ücreti geçmiş durumda. Ev kirası fiyatları İstanbul'un bazı bölgelerinde yüzde 100, bazı bölgelerinde ise yüzde 30 zam geldiğini aktaran İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa merkeze yakın, yeni yapılmış evlerde kira fiyatlarının 5 bin liradan fazla olduğunu belirtti. Aşa, ev tutmak isteyen öğrencilerin en az dört kişi bir araya gelerek ev tutabileceklerini, faturalar ve kirayı ancak karşılayabileceklerini açıkladı.

TWITTER'DAN SESLENDİLER

İşte Twitter'dan kira fiyatlarına dikkat çekerek yetkililere seslerini duyurmaya çalışan vatandaşların o açıklamaları;



