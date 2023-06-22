Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zamana kadar? Kiraya ne kadar zam yapılabilecek, yüzde 25 sınır kalktı mı?

Kira artışında yüzde 25 sınırının uzatılıp uzatılmadığı hakkında son dakika açıklaması ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyordu. Konutlardaki kira artış oranı yüzdesini yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin devam edip etmeyeceği hakkında beklenen açıklama sonunda geldi. Adalet Bakanı Tunç konu hakkında son dakika gelişmesini duyurdu. Peki, Kira artış sınırı uzatıldı mı, yüzde 25 sınır kalktı mı? İşte tüm merak edilenler...

KİRA ARTIŞ SINIRI UZATILDI MI?

Kira artış oranı, her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Ancak artan fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında kira zammına yüzde 25 sınır uygulaması getirilmişti.

1 Temmuz 2023 tarihinde sona ermesi beklenen uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda beklenen açıklama ise geldi.

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 SINIR KALKTI MI?

Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak. Son aylarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele ile ilgili aldığımız tedbirler var.

Kira uyuşmazlıkları noktasında aldığımız bir tedbir var. Arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Dava açmadan önce arabulucuya gitme durumu söz konusu olacak. Mahkemelere gitmeden çözümü dostane bir şekilde olacak. Eylül ayından itibaren devreye girecek."

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 SINIRI NEDİR?

Kira artış oranı kira sözleşmesinin yenilenmesinde veya bir sonraki yılın kira bedelinin belirlenmesinde kullanılıyor. TÜFE oranının on iki aylık ortalamasına bakılarak bu ortalama aşılmayacak şekilde belirleniyordu.

Ancak kira artış oranında yeni bir düzenleme yapılarak TBMM genel kurulunda kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş zam yapılabileceği açıklanmıştı.

Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddelere göre 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar bir önceki dönemin kira bedelinin yüzde yirmi beşini aşamayacak. Kira artış sınırlaması yalnızca konutlarda geçerli olacak.

