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Kira artışına son vermek için 'kiralık konut üretimi' önerisi!

20.09.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık konutlarda yaşanan fahiş fiyat artışları sonrasında ‘kiralık konut ve işyeri üretimi’ gündeme geldi. Sektör temsilcileri inşaat firmalarına arsa temini, vergi muafiyeti, yeni ulaşım projeleri gibi kolaylıklar sağlandığında projenin faydalı olacağını düşünüyor.

Kira artışına son vermek için 'kiralık konut üretimi' önerisi!

Özellikle büyükşehirlerde kiralık konutlarda yüksek fiyat artışları yaşanıyor. Mevcut kiracılarını evlerinden çıkartıp yüksek bedellerle konutlarını kiraya vermek isteyen bazı fırsatçı ev sahipleri kiracıları zor duruma düşürüyor. Son dönemde yaşanan fahiş kira artışlarının ardından kiralık toplu konut ve işyeri üretimini gündeme geldi. Henüz konu gündeme yeni gelse de emlak uzmanları projenin uygulamaya geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyor. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kiralık konut üretimi için inşaat firmalarına arsa temini, vergi muafiyeti gibi kolaylıklar sağlandığında sistemin faydalı olacağını söylüyor.

Son dönemde kiralık daire fiyatlarında yükseliş gerçekleştiğini belirten Özelmacıklı, “Bu artışa iller bazında baktığımız zaman yüzde 50’ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Tüm Türkiye’de ise bu oranın yüzde 30 seviyesinde olduğunu görüyoruz” dedi.

"ULAŞIM PROJELERİ BU TANSİYONU DÜŞÜREBİLİR"

Özelmacıklı, “Yurtların kapasitesini veya sayılarını artırmak kira fiyatlarındaki düşürücü etken olarak görebiliriz. Özellikle ticari ve kullanılmayan mülkler bu noktada değerlendirilebilir. Bazı rezerv alanlara yapılacak projeler ve yeni yerleşim alanlarından şehir merkezine yapılacak ulaşım projeleriyle bu tansiyon biraz daha düşürülebilir” ifadelerini kullandı.

"VERGİ MUHAFİYETİ SAĞLANABİLİR"

İnşaat firmalarıyla kiralamaya yönelik bazı projelerin geliştirilebileceğinin altını çizen Özelmacıklı, “Kira anlamında nispeten daha düşük fiyatlar ve barınma ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayacak projeler yapılabilir. Böyle konutlardan vergi muafiyetleri sağlanabilir. Bu tür firmalar en azından kiralık konut üretimine teşvik edilebilir” açıklamalarında bulundu. Özelmacıklı, yakın zamanda kira fiyatlarının hemen düşmeyeceğini söyleyerek, “Konut fiyatlarındaki artışı ister istemez kiralık daire fiyatlarını da etkiledi” dedi.

Kaynak: İHA

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