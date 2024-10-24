Kira fiyatları cep yakıyordu! Semt semt değerlendirdi! Uzman isim vatandaşa seslendi: 'Yıl sonuna kadar taşınmakta fayda var'

Temmuz ayında kira zammına yüzde 25 sınırı kaldırılmış ve TÜFE'ye göre zam oranının belirlenmesine karar verilmişti. Eylül ayında açıklanan 12 aylık enflasyona göre kira zam oranı tavan olarak yüzde 63.47 olmuştu. Ancak yapılan araştırmalar ise kira artış oranının yıllık olarak yüzde 45.2 olduğunu gösterdi.

Kira artışlarının yavaşlamaya başladığı bu dönemde Milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul'un semtlerini kira bazında tek tek değerlendirdi.

Özelmacıklı, ağustos-eylül ve ekim aylarına gayrimenkul satışlarının arttığını ifade ederek, "Konut satışlarında yaşanan bu artışlar özellikle boş dairelerin Türkiye genelinde düşen amortisman süresi nedeniyle tekrar kiraya verilmesine neden oldu" şeklinde konuştu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE KİRA ARTIŞ ORANLARI

Kira fiyatlarının yavaşlamasının bir diğer nedeni olarak da asgari ücretliye temmuz ayında ara zam yapılmamasını da gösteren Özelmacıklı, üç büyükşehir şehirdeki kira ortalamalarını şu şekilde sıraladı:

"100 metrekare üzerinden değerlendirildiğinde;

İstanbul’da ortalama kira fiyatları 24 bin 380 TL

Ankara’da ortalama kira fiyatları 17 bin 730 TL

İzmir’de ortalama kira fiyatları 22 bin TL düzeyinde.

Yıllık kira artış oranları ise İstanbul’da yüzde 46,2, Ankara’da yüzde 51,3 ve İzmir’de ise yüzde 56,3’tür. Üç büyükşehirde kira artışlarının nispeten yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Bence mevsimsel etkiler nedeniyle bu önümüzdeki aylarda da devam edecek gibi gözüküyor"

ORTALAMA 15 BİN TL

Önümüzdeki dönemde kira artışlarının yavaş olacağının altını çizen Özelmacıklı, İstanbul için en uygun kira fiyatının Esenyurt'ta olduğunu söyledi ve, "Avrupa yakasında Beylikdüzü de kiraların makul olduğu yerler. Anadolu yakasında Sancaktepe, Sultanbeyli gibi bölgeler kira fiyatlarının daha makul olduğu ilçeler diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Beylikdüzü'nde kiraların ortalama 19 bin lira olduğunu belirten Özelmacıklı, Esenyurt'Ta ortalama 15 bin lira civarında olduğunu aktardı.

Kira fiyatının en çok arttığı ilçenin ise Beykoz olduğunu belirten Özelmacıklı, Adalar, Şile, Beyoğlu, Kadiköy'de kiraların yüzde 30 oranında bir artış kaydettiğini belirtti.

Fiyatı en az artan ilçeleri ise şu şekilde sıraladı:



"En az değer kazanan ilçelere baktığımızda ise Sarıyer, Esenyurt, Zeytinburnu ve Başakşehir’i gösterebiliriz. Burada fiyat artışları son 1 yılda yüzde 10-15 bandında arttı"