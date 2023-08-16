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Kira fiyatlarındaki artış ile ilgili dikkat çeken yorum: "Konut satışlarını tetikliyor”

16.08.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023’ün ilk altı ayında 565 bin 779 konut satışı gerçekleşirken, satışların önceki yıla göre %22,1 azaldığı kaydediliyor. Sektör profesyonelleri ise konut alırken vatandaşların artık kriterlerinin ilk sırasına güvenliği yazdığını bildiriyor. Bu sebeple kentsel dönüşüm kapsamındaki toplu konut projeleri yoğun bir taleple karşı karşıya kalıyor.

Kira fiyatlarındaki artış ile ilgili dikkat çeken yorum: "Konut satışlarını tetikliyor”

Gayrimenkul sektörünün güncel durumuna dair değerlendirmede bulunan Kamuran Akbay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Akbay, “Konut satışına dair açıklanan istatistikler, satışların geçtiğimiz yıla göre bir miktar düştüğünü gösteriyor. Elbette, bu duruma sebep olan birçok parametre var” dedi.

“TEDARİK KIRILMALARI KONUT SATIŞLARINI DA ETKİLEDİ”

Akbay, emlak sektörüne dair şu bilgileri paylaştı: “Pandemiden bu yana küresel tedarik zincirinin kırılmasından dolayı yaşanan ara mal bulma güçlüğü, inşaat maliyetlerinin artmasına neden olurken, proje sayısını da düşürdü. Enflasyon da hammadde ve ara mal girdilerinde fiyat artışlarının önünü açtı. Konut fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle özellikle dar gelirli vatandaşların konut alabilmeleri giderek güçleşse de kanunlarla sunulan kolaylıklar ve kentsel dönüşüm projeleri, konut satışlarına yeniden ivme kazandırdı.”

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“KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ KONUT SATIŞLARINI TETİKLİYOR”

Kira artışlarının konut alımına yönelik talebe etkisini de değerlendiren Akbay, “Kira fiyatları özellikle son 2 yılda oldukça arttı. Bu durum belirli seviyede birikimi olan vatandaşları konut sahibi olmaya yönlendirdi. Öte yandan konut yatırımları geçtiğimiz dönemlerde düşük faiz, düşük döviz kuru gibi gerekçelerle daha kârlıydı. Mevcut durumda ise yatırımcılar için alternatif ve kârlı yatırım alanlarının oluşturulması, konuta yatırım yaparak rant elde etmek isteyen yatırımcıların gözlerini farklı yatırım alanlarına çekmesini sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Devletin sosyal konut yapım desteklerinin dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir fırsat olduğunu aktaran Akbay, “İnşaat şirketlerinin denetlenmesi de oldukça önemli bir tedbir. İnşaatların devlet tarafından görevlendirilecek uzman ekipler tarafından depreme dayanıklılık konusunda inşaat tamamlanana kadar denetlenmeleri, her inşaat şirketinin kendisine danışmanlık yapmak üzere ilgili alandan bilim insanlarından oluşacak bir heyetten destek alması, depreme dayanıklı konut yapımının gerçekleştirilmesinde de hayati önem taşıyor. İnsanlar depreme dayanıklı konut almak için araştırma yapmaya başladığında, ilk olarak satın alacakları konutu inşa eden şirketin ne kadar güvenilir olduğuna bakar” dedi.


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Kira konut

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