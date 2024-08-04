Kiracılar dikkat! Bu hataya düşerseniz evsiz kalabilirsiniz… Mahkemeden emsal karar

Kiracılarla ev sahiplerinin tartışma ve davaları gün günden güne daha çok alevleniyor. Artan kira zamları kiracıları zorlarken, ev sahipleriyle enflasyon karşısında ne yapacağını bilmiyor. Ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getiren ve yapıldığı taktirde kiracının hatalı görüneceği davranışları Avukat Gizem Gonce, mahkemeden çıkan kararları örnek göstererek Milliyet’e anlattı.

KİRACIYA İKİ KEZ İCRA TAKİBİ, İKİ HAKLI İHTAR

Avukat Gizem Gonce’nin anlattığı karara bağlanan davada, kiracı kira bedelini düzenli ödememesi nedeniyle görüldü. 1 Nisan 2016 tarihinde başlayan kira sözleşmesine göre aylık kira bedeli 1.500 TL'dir.

Kiracı, kira bedelini zamanında ödemediği için ev sahibi iki kez icra takibi başlatmış. 2023 yılında İstanbul Anadolu İcra Dairesi'nde ödenmeyen kira bedelleri nedeniyle bir icra takibi başlatıldı ve kiracı tebligat alındıktan sonra 30 gün içinde borcunu ödeyerek dosyayı kapattı. Daha önce, 2022 yılında da benzer bir durum yaşanmıştı. Kiracının iki kez icra takibine neden olması, iki haklı ihtar olarak değerlendirilmiştir.

Bilirkişi raporuna göre, kiracının kira bedellerini ödememesi nedeniyle iki haklı ihtar oluşmuş ve tahliye şartı sağlanmıştır. Mahkeme, kiracının tahliyesine karar verdi.

İKİNCİ KİRA DAVASI: BELİRLENEN TARİHTE EV TAHLİYE EDİLMELİ

1 Ekim 2021 yılında görülen ikinci davada, kira sözleşmesiyle aylık kira bedeli 3.750 TL olarak belirlenmiştir.

Kiracı, sözleşmeden iki ay sonra (15 Aralık 2021) bir tahliye taahhütnamesi imzalamıştır. Bu taahhütnameye göre kiracı, 1 Eylül 2023'te evi tahliye edeceğini taahhüt etmiştir. Ancak kiracı, 22 Eylül 2023'te tahliye etmediği için ev sahibi icra takibi başlatmıştır. Kiracı, tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu iddia ederek itiraz etmiştir.

İcra takibi, tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde yapılmıştır ve ev sahibi kiracının tahliyesini istemiştir. Mahkeme, yapılan itirazı reddederek tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna karar vermiştir.