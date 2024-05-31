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Kiracısı ev sahibi 1 Temmuz'u bekliyor! Yüzde 60'ı boş... Kiralarda düşüş yaşanır mı?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.05.2024 08:34
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Ev sahipleri ve kiracıların gözü 1 Temmuz'da yüzde 25 kira zam sınırı için verilecek kararda. Yüzde 25 zam sınırı kaldırılır mı? Kaldırılırsa kira fiyatları nasıl etkilenir? Piyasadaki ilanlardan konutların yüzde 60'a yakınını boş konut ilanları oluşturuyor.

Kiracısı ev sahibi 1 Temmuz'u bekliyor! Yüzde 60'ı boş... Kiralarda düşüş yaşanır mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağı sinyalleri oluştu. Henüz net bir açıklama gelmese de ev sahipleri ve kiracılar kendilerini 1 Temmuz sonrasına hazırlıyor. 1 Temmuz sonrası kiralarda düşüş yaşanır mı?

Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı da yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağını düşünenlerden.

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Özelmacıklı boş konut ilanlarına ilişkin olarak, "Sadece yüzde 25 sınırına takılmamak için temmuz ayını bekliyorlar söylemi doğru değil. Bu kira düzenlemesi halihazırda uzatılmadı, şimdiden kiraya verse önümüzdeki yıl artışlar TÜFE’ye göre gerçekleşecek. Şu an için boş tutulmasının kira artışı ile doğrudan bir bağının olduğunu söylemek mümkün değil."değerlendirmesini yaptı.

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İLANLARIN YÜZDE 60'I BOŞ KONUT

Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

"İlan sitelerinde satılık verilen ilanlarda konutların yüzde 60’a yakınının boş konut ilanlarından oluştuğu, yüzde 20’sinin kiracılı, yüzde 20’sinde ise ev sahibinin oturduğu evlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. 2022 yılı Haziran ayında yapılan yasal düzenleme ile kira artışlarına yüzde 25’lik bir sınırlama getirilmişti. Yaklaşık 2 yıldır konutlarla sınırlı olmak kaydıyla kirada yüzde 25’lik üst limiti görüyoruz.

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"PİYASA BU SINIRI ÇOK UYGULAMADI"

Piyasada bu sınırın çok uygulanmadığını görüyoruz. Gerek Adalet Bakanı gerekse Hazine ve Maliye Bakanımızın yaptığı açıklamalarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağına ilişkin bazı değerlendirmeler yer almıştı.

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‘KİRACILARIN YÜZDE 86’SI, YÜZDE 25’İN ÜZERİNDE ZAM YAPTI’

Yakın zamanda bir araştırma şirketinin yaptığı anket yayınlandı. Buna göre kiracıların yaklaşık yüzde 86’sının yüzde 25’ten fazla bir oranda kiralara zam yaptığına ilişkin değerlendirmeler medyaya yansıdı.

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1 TEMMUZ’DAN SONRA KİRALARDA DÜŞÜŞ OLUR MU?

Kiralık fiyatlarında aşağı yönlü bir değişim çok fazla beklemiyoruz. Kira fiyatlarında tansiyon artıyor. İstanbul’da metrekare kira fiyatları 200 TL seviyesine geldi. Ağustos’ta 160 TL olan metrekare fiyatları bugünlerde 200 TL’ye yaklaştı.

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İstanbul şu anda kira fiyatlarının enflasyona göre daha düşük seyrettiği bir şehir olarak değerlendirilebilir ancak bu Ankara açısından baktığımızda ağustos aylarında 115 TL olan kiralar metrekarede şimdi 150 TL seviyesinde.

KİRADA NORMALLEŞME OLUR MU?

Kira fiyatlarındaki tansiyon ekonomi politikalarının daha etkin bir şekilde görülmesiyle düşebilir. Mevduat faizleri düşmeye başladıkça, enflasyon düşüşleri etkisini gösterdiği müddetçe kiralar biraz daha normalleşebilir.”

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Anahtar Kelimeler:
Kira ilan konut Yüzde 25 Kira Artışı
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