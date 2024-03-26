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Kiralarda 4 yıl sonra ilk! Yüzde 67'nin gerisinde kaldı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.03.2024 14:44
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Konut krizi gündemdeyken kira artışlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre kiralar 4 yıl sonra ilk kez reel olarak düştü.

Kiralarda 4 yıl sonra ilk! Yüzde 67'nin gerisinde kaldı!

Türkiye genelinde kira artış oranı Şubat'ta yüzde 65,2'ye indi. Aynı ay yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Yani konut kiralarındaki artış enflasyonun altında kaldı.

İSTANBUL'DA REEL OLARAK YÜZDE 4,9 GERİLEDİ

Geçen ay kiralar İstanbul'da reel olarak yüzde 4,9 gerilerken Ankara'da reel olarak yüzde 29,7 İzmir'de ise yüzde 13,2 arttı.

Ülke genelinde kiralık konut metrekare fiyatı 143 lira 50 kuruş oldu.
Bu rakam İstanbul'da 185 lira 70 kuruş, Ankara'da 131 lira 6 kuruş ve İzmir'de 160 lira olarak belirlendi. Türkiye'de 100 metrekarelik bir evin kirası ortalama 14 bin 350 lira oldu.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da 18 bin 700 Ankara'da 13 bin 160 İzmir'de ise 16 bin lira civarında.

Yıllık kira artışının en yüksek olduğu il yüzde 185,5 ile Diyarbakır oldu..


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon kira artışı konut
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