Kiraya fahiş zam baskısını durduracak adım! '2025'te mecburi hale gelecek' Tek bir imzaya kalacak

Kira sözleşmeleri artık e-devlet üzerinden hazırlanabiliyor. Dijital sözleşmesinin öne çıkan 5 avantajı var. Kira sözleşmeleri kiracı ve ev sahipleri arasında sürekli farklı polemiklere neden oluyordu. Kimi ev sahibi bu sözleşmeyi yapmak istemiyor, kimi kiracı yapmak istemiyor. İşte bunların önüne geçmek için e-devlet üzerinden artık kira sözleşmeleri dijital şekilde yapılabilir hale geldi. Peki, bu dijital kira sözleşmesinin faydaları neler?

"İKİNCİ ETAPTA YANİ 2025 YILI İÇİNDE SİSTEMİN TÜM ALTYAĞISI VE EKSİKLERİ TAMAMLANDIĞI ZAMAN MECBURİ HALE DE GELECEK"

A Haber canlı yayınında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, "Biliyorsunuz bu sözleşmeler aslında zorunlu değildi. Şu an ama e-devlet sisteminde hazır ve artık isteyen her kiracı ve ev sahibi sözleşmesini e-devlet üzerinden yapabilecek. Şu anda mecburi mi? Değil. Ama ikinci etapta yani 2025 yılı içinde sistemin tüm altyapısı ve eksikleri tamamlandığı zaman mecburi hale de gelecek. Burada tabii bugüne kadar olanları söyleyelim; sözleşmesiz kiralar bizde vergi kaybına öncelikle yol açıyor, ciddi bir vergi kaybı ve güvenlik zafiyeti var. Hangi evde kim yaşıyor aslında bunu çok bilemiyoruz. Çünkü ev sahiplerinin üzerine faturalar var, bu faturalardan dolayı evde yaşayan ev sahibi gibi gözüküyor ama bambaşka insanlar işin içinden çıkıyor, evde başka insanlar kalıyor, belki teröre yardım yataklık eden insanlara burada bildiğiniz ev kiralıyoruz ama haberimiz yok, bizim de haberimiz yok. Neden? Bunu bilmesi gereken devlet ama sen devlete evde kimin kaldığını bile söylememiş durumdasın. Dolayısıyla hem güvenlik zafiyetinde hem vergi kaybında önemli bir adım olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ev sahiplerinden habersiz yapılan kiralamalara da dikkat çeken Selvi "Alt kiralamalar yapılıyor. Evi siz bana kiralıyorsunuz, ben sizden habersiz tabii sözleşme olmadığı için de aramızda, bir sürü insana oda oda kiralıyorum ama kimsenin bundan haberi yok. Ben burada size verdiğim kiranın belki 10 katını o kiracılardan tahsil ediyorum ve haksız bir kazanç haksız zenginleşme elde etmiş oluyorum. Bu bunun da önüne geçecek bir sistem" dedi.

"KİRA DEĞER HARİTALARI ÇIKARTILABİLECEK"

Kira fiyatlarıyla ilgili önemli detaya da vurgu yapan Selvi "Kira değer haritaları çıkartılabilecek. Fazla veya eksik artırma böylece önlenebilecek. Çünkü kiranın ne olduğu belli olacak. 12 aylık TEFE TÜFE ortalaması zaten açıklanıyor her ayın üçünde ve buna göre zamlar yapılabilecek. Kiracı ev sahibi polemiklerinin önüne geçilebilecek burada" şeklinde konuştu.

Devamında Selvi "Sözleşmeler ulaşılabilir durumda olacak. Bu çok önemli. Mahkemeye verilen konularda bazen sözleşme aylarca aranabiliyor, dava bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki boş günlere atılabiliyor. Bu da dava süreçlerini 2 yıla, 3 yıla kadar uzatabiliyor. Bunun önüne geçilecek mahkeme süreçlerinde. Bölgedeki rayiç belirlenmesi için bir bilirkişi atanıyor. O bilirkişinin araştırması bekleniyor. Mahkemelerdeki yine yoğunluk süreçleri burada devreye giriyor. Belki bunların hepsine de tek seferde çözüm olabilecek bir uygulama olacak" ifadelerini kullandı.

"SADECE İMZAYA KALAN BİR SÜRECİ OLMUŞ OLACAK"

Selvi "İkinci etabında özellikle emlak danışmanlarının da bu sözleşmeyi hazırlaması ve taraflara sadece e-devlet üzerinden onaya sunabilecek hale getirilmesi gündemde. Bu da ikinci etabında. Bu da yapıldığı zaman ev sahibinin de kiracının da tamamen işin içinde sadece imzaya kalan bir süreci olmuş olacak. Dediğim gibi en az 5-6 tane çok ciddi sorunun önüne geçilecek ve belki de bu kiracı ev sahibi tartışmaları gündemden tamamen çıkacak" dedi.