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KKM'den çıkan, bankaların faizi düşürdüğünü gören ev almaya koştu! 1 Milyon liralık konut kredisi almak isteyen ne kadar ödeyecek?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.11.2024 08:36
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KKM'de çıkanların konuta yönelmesi, konut kredilerinde faiz kampanyasının olması ile ev almaya yönelen vatandaşların sayısı son süreçte arttı. Konuta olan rağbet artıyorken kredi faizlerinde herhangi bir indirim olacak mı merak ediliyor. 1 milyon lira kredi çekmek isteyen vatandaş ortalama aylık ne kadar taksit ödeyeceğini merak ediyor. Konutlar ilgili tüm merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı cevapladı.

KKM'den çıkan, bankaların faizi düşürdüğünü gören ev almaya koştu! 1 Milyon liralık konut kredisi almak isteyen ne kadar ödeyecek?

Parasal sıkılaşmalar nedeniyle kredi faizleri oldukça yükselmişti. Mülk sahibi olmak isteyenlerin adeta elini kolunu bağlayan yüksek faiz oranlarına bir kamu bankası 'dur' dedi. Yüzde 3'ün altına gerileyen faiz oranı sonrasu konut alımlarında yoğunluk başladı.

ÖZEL BANKALARDA FAİZ DÜŞÜRMEYE BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda bir kamu bankası konut kredisi faizini 60 aya kadar yüzde 2.89, 120 aya kadar olan vadede ise yüzde 2.79'a düşürmüştü. Daha sonrasında bazı özel bankalarda da faizlerde düşüş başlamıştı.

Konut almak için kredi arayışında bulunan vatandaşlar ise 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksitlendirmesinin ne olacağını merak ediyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Milliyet'e konut kredileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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1 MİLYON LİRALIK KREDİ ÇEKEN NE KADAR ÖDEYECEK?

Özelmacıklı, 1 milyon liralık kredi çekilmek istendiğinde aylık ne kadar ödeme yapılması gerektiğini şu sözlerle aktardı:
"Şu anda yüzde 2.84 faiz oranı üzerinden 1 milyon TL kredi çekilmek istendiğinde aylık taksitlerin 29 bin 421 TL seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu oranlar hala asgari geri ödeme noktasında tüketiciler için yüksek olarak düşünülüyor"
2025'in ikinci yarısında faiz oranlarının yüzde 2.20 seviyelerine gerileyebileceğini kaydeden Özelmacıklı, 2025'in sonunda da yüzde 2'nin altına düşebileceğini belirtti.

KONUTA TALEP VAR

Özelmacıklı, KKM'den çıkanların konuta yöneldiğini aktararak, "Ekim ayı rekorlarla geçen bir ay oldu. Tüm gayrimenkullerde 316 bin satış yapıldı. Bir önceki ay bu 285 bin seviyesindeydi. Özellikle gayrimenkul alımı için bekleyenler fırsat dönemini değerlendirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

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VATANDAŞ EV ALMAYA YÖNELDİ

Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Şu anda konut kredisi faizlerinin yüzde 3 seviyelerinde olmasına rağmen bir kısım tüketici konut alımı için kredi kullanımı yapıyor. 1 milyon TL, 1.5 milyon TL’lik krediler kullanılıyor. Biz bunu BDDK’nın konut kredisi hacminde görebiliyoruz. Şu anda 481 milyar TL’yi aşmış vaziyette"

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Konut kredisi konut
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