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Konut fiyatları yükseldi, liste daraldı! 3 milyon TL altında 5 il kaldı

Eylül ayında konut fiyatları yükselişini sürdürürken, Türkiye genelinde ortalama fiyat 5 milyon TL sınırına dayandı. 3 milyon TL'nin altında konut bulunabilen il sayısı 5'e inerken, İstanbul en pahalı şehir oldu. Fiyatlardaki reel kayıp ise yüzde 5,7'ye ulaştı.

Konut fiyatları yükseldi, liste daraldı! 3 milyon TL altında 5 il kaldı
Aleyna Türkmen

Türkiye genelinde konut fiyatları eylül ayında da yükselişini sürdürürken, 120 metrekarelik bir dairenin ortalama fiyatı 4 milyon 983 bin 480 TL'ye ulaştı. İstanbul, 7 milyon 426 bin TL'lik ortalama fiyatla en pahalı il olurken, 3 milyon TL'nin altında konut bulunabilen il sayısı 5'e geriledi.

Gayrimenkul piyasasında yaz döneminin sona ermesiyle birlikte fiyat göstergelerinde yeni bir görünüm ortaya çıktı. Endeksa verilerine göre, Eylül 2026'da Türkiye genelinde daire niteliğindeki konutların ortalama metrekare fiyatı 41 bin 529 TL olarak hesaplandı.

Konut fiyatları yükseldi, liste daraldı! 3 milyon TL altında 5 il kaldı 1

KONUTTA YILLIK GETİRİ YÜZDE 32,40'A ULAŞTI

Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 22,97 artış gösterdi. Kira gelirinin de hesaba katıldığı toplam getiri oranı ise yüzde 32,40 seviyesine çıktı.

Ortalama 120 metrekare büyüklüğündeki bir konutun fiyatı 4 milyon 983 bin 480 TL'ye yükseldi. Konut yatırımlarında yıllık brüt getiri yüzde 8,04 olarak hesaplanırken, yatırımın kendini amorti etme süresi ortalama 12 yıl oldu.

Konut fiyatları yükseldi, liste daraldı! 3 milyon TL altında 5 il kaldı 2

EN PAHALI KONUTLAR BU İLLERDE

İller arasındaki fiyat farkları eylül ayı verilerinde de öne çıktı. İstanbul, ortalama 7 milyon 426 bin TL'lik konut fiyatıyla ilk sırada yer aldı. Muğla 7 milyon 196 bin TL ile ikinci, Antalya ise 5 milyon 735 bin TL ile üçüncü sıraya yerleşti.

Listenin devamında 5 milyon 616 bin TL ortalama fiyatla İzmir, 5 milyon 235 bin TL ile Çanakkale yer aldı. Böylece en yüksek ortalama konut fiyatına sahip beş il de 5 milyon TL sınırını aşmış oldu.

Konut fiyatları yükseldi, liste daraldı! 3 milyon TL altında 5 il kaldı 3

3 MİLYON TL'NİN ALTINDA KONUT BULUNAN İLLER

Konut fiyatlarının en düşük olduğu iller incelendiğinde, 3 milyon TL'nin altında kalan şehir sayısının 5 olduğu görüldü. Kilis, ortalama 1 milyon 901 bin TL ile bu kategoride ilk sırada yer alırken, 2 milyon TL'nin altında ortalama konut fiyatına sahip tek il oldu.

En düşük ortalama fiyatların görüldüğü 10 il ve konut fiyatları şöyle sıralandı:

  • Kilis: 1 milyon 901 bin TL
  • Hakkâri: 2 milyon 461 bin TL
  • Kars: 2 milyon 586 bin TL
  • Bitlis: 2 milyon 881 bin TL
  • Ardahan: 2 milyon 993 bin TL
  • Osmaniye: 3 milyon 70 bin TL
  • Ağrı: 3 milyon 191 bin TL
  • Düzce: 3 milyon 247 bin TL
  • Kırıkkale: 3 milyon 277 bin TL
  • Tekirdağ: 3 milyon 316 bin TL

Listede özellikle Doğu, Güneydoğu ve Güney Anadolu sınırlarına yakın illerin ağırlığı dikkat çekti. İstanbul'a komşu Tekirdağ'ın da fiyatların en düşük olduğu şehirler arasında bulunması öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, konut fiyatlarındaki bu tablo iller arasındaki maliyet farklarını da ortaya koydu.

Konut fiyatları yükseldi, liste daraldı! 3 milyon TL altında 5 il kaldı 4

KONUT SATIŞLARI VE REEL FİYATLARDA SON DURUM

Konut piyasasında fiyatlar yıllık bazda artmaya devam etse de satış verileri daralmaya işaret etti. Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 92 bin 919 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 düşüş anlamına geldi.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,3 arttı. Ancak fiyatlardaki nominal yükseliş, enflasyon etkisi dikkate alındığında aynı sonucu vermedi. Konut fiyatlarında yıllık reel kayıp yüzde 5,7 olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut fiyatları
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