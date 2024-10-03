Konut piyasasında kamu bankasından sonra özel bankada kampanya başlattı! Faizleri düşürdü... Yüzde 3'ün altına çekti!

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası'nın konut kredisinde kampanya başlatması kredi ile konut almak isteyenlere umut olmuştu. Parasal sıkılaşma nedeniyle kredilerde faiz oranlarının yükselmesi vatandaşların yatırım yapmalarına engel olmuştu.

Ziraat Bankası’nın yüzde 2.79’a varan konut kredisi kampanyası piyasaya umut oldu. Faiz düşüşünün başlamasıyla birlikte bir özel banka da kredi faiz oranlarını aşağı çekti. Akbank ilk kez ev alacaklara yönelik yüzde 2.89 faiz oranıyla kredi kampanyası başlattı. Halihazırda evi olanlar için ise Akbank yüzde 3.02 oranıyla kredi veriyor.

Peki diğer bankalarda da faiz indirimleri başlar mı? Yüzde 2.89 faiz oranıyla 1 milyon TL kredi çekilmek istense bunun geri ödemesi ne kadar tutuyor? Yıl sonuna doğru özel bankalarda kredi faizleri yüzde 3’ün altına iner mi?

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINI İŞARET ETTİ

Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Merkez'in yıl sonuna kadar faiz indirmesi sonrası bankalarda şu şekilde bir değişikliğin olabileceğini aktardı:

“Özel bankalarda şu anda faizler genel olarak yüzde 3 seviyelerinin üzerinde. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın faizlerde yapacağı indirim sonrasında özel bankalarda faiz oranlarının yüzde 3 seviyelerinin altına düşmesini bekliyoruz"

Avrupa ve ABD'deki faiz kararları sonrası Türkiye'de döviz bazlı borçlanmanın daha kolay olabileceğini kataran Özelmacıklı, "O nedenle beklentiler orta vadede faizlerin biraz daha düşeceğine yöneliktir. Ziraat Bankası’nın ardından Akbank da konut kredisi faizlerinde indirime gitti. Sigortalı kredi oranları böylelikle yüzde 3 seviyesinin altına inmiş oldu. Akbank ilk kez ev alacaklara yüzde 2.89 faiz oranıyla kredi kampanyası başlattı" şeklinde konuştu.

Özelmacıklı, ilk kez ev alacaklara 120 ay vadede, yüzde 2.89 faiz oranıyla 1 milyon TL kredi çekmek istediğinde bunun aylık taksit tutarı 29 bin 878 lira tutacağını ve vade sonunda geri ödenecek toplam tutar ise 3 milyon 585 bin 426 TL yapacağını ifade etti.

KAMU BANKALARI ÖN PLANDA OLACAK!

Kamu bankalarını işaret eden Özelmacıklı, şu sözleri sarf etti:



"Kampanyaların kamu bankaları kısmında biraz daha devam etmesini bekliyoruz. Kamu bankaları bu noktada öncü olacaktır. İnşaat firmalarının daralan satış sürecine destek olmak açısından kamu bankalarının elini taşın altına koyacağını bekliyorum. Faiz oranlarında yaşanacak indirimler konut üreticilerinin, üretim kısmını sağlıklı hale getirecektir"

Yıl sonuna kadar kredi faizlerinin yüzde 3'ün altına ineceğini ifade eden Özelmacıklı, "Bu yıl sonuna kadar özel bankalarda kredi faizlerinin yüzde 3 seviyelerinin altına gerileyeceğini düşünüyorum. Alımı hareketlendirecek yüzde 1.50 gibi faiz oranlarının ise 2026 ortalarında veya sonunda gerçekleşebileceğini değerlendiriyorum" dedi.

Temmuz ve ağustos ayında konutta satışların arttığını aktaran Özelmacıklı, "Bunun eylül ayında da nispeten etkisinin süreceğini değerlendiriyoruz. Konut Fiyat Endeksi noktasında reel bazlı düşüş biraz daha azalacak" şeklinde konuştu.

"KİRA FİYATLARI YATAY SEYREDECEK"

Kira fiyatları hakkında da tahmini paylaşan Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

Konut fiyatlarındaki artışlar enflasyonun altında gerçekleşmişti. Kiralarda da yaşanan artışlar nispeten bu ay itibarıyla şubat ayına kadar yatay seyir izliyor olacak. İstanbul genelinde konut fiyatları metrekarede 40 bin TL seviyelerine yaklaştı. 100 metrekare bir daire 4 milyon TL seviyesinde. Sıfır dairelerde bu rakam 45 bin TL seviyelerine çıkarken, eski yapılarda 30 bin TL'ye kadar düşebiliyor."