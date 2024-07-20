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Konut piyasasında şaşırtan tablo: 1 Temmuz'dan sonra tam tersi bekleniyordu! Yüzde 50 düştü!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.07.2024 10:09
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Ev sahipleri ve kiracılar arasında tahliye ve kira artışı davaları devam ederken yüzde 25 kira artış sınırı da iki yılın ardında 1 Temmuz'da kaldırılmıştı. Emlak piyasası 1 Temmuz sonrası kiralık evlerin sayısında artış beklerken tablo terse döndü. Kiralık daireler yüzde 50 azaldı. Uzman isim, "Mayıs, haziran ve temmuz aylarında fiyatlar yükselişe geçti" değerlendirmesini yaptı.

Konut piyasasında şaşırtan tablo: 1 Temmuz'dan sonra tam tersi bekleniyordu! Yüzde 50 düştü!

Takvimlerin 1 Temmuz 2024'ü göstermesiyle iki yıldır kira artış oranında uygulanan yüzde 25 sınırı da kalkmış oldu. Evini daha yüksek fiyattan kiralamak isteyen ev sahiplerinin 2 Temmuz'u beklediği söyleniyordu. Emlak piyasasının beklediğinin tersi oldu, kiralık ev sayısı artacağına yüzde 50 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayı kira artış oranında üst sınır da yüzde 65.07 olarak belirlenmişti.

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"KİRALIK DAİRE SAYISINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER YAŞANDI"

Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yüzde 25 kira sınırlamasının kalkmasıyla biz piyasada artan kiralık daire arzı görmedik. Son dönemde piyasada kiralık daire sayısında önemli düşüşler yaşandı. Üç ay önce 280 bin seviyesinde olan kiralık daire arzı şu anda 140 bin seviyelerine kadar düşmüş vaziyette." dedi.

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"SON 3 AYDA GRAFİK TERSİNE DÖNDÜ, FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ"

Özelmacıklı, "Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada konut kiralarının son 1yılda reel olarak düştüğünü söylemişti. Yüzde 13 seviyelerinde çeşitli düşüşler gördük. Açıkçası son 3 ayda grafik tersine döndü. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında fiyatlar yükselişe geçti. Kira artışının en önemli nedenlerinden birisi şüphesiz yeni kiralık daire olmamasıdır." diye konuştu.

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EN ÇOK ARTIŞ HANGİ İLLERDE?

Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

En çok artışlar şu anda Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanıyor. Erzurum’da kiralar son 1 yılda yüzde 170 arttı. O bölgedeki illerde yani Gümüşhane’den Urfa’ya kadar birçok ilimizde yüzde 100’ün üzerinde artışlar var.

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ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İstanbul’da kiralık konut fiyatları metrekarede 230 TL seviyelerinde, yani 100 metrekare bir daire 23 bin TL seviyesinde. İzmir’de bu rakam 190 TL Seviyelerinde yani 100 metrekarede 19 bin TL. Ankara’da ise yaklaşık 170 TL seviyelerinde yani 100 metrekare bir daire için 17 bin TL seviyelerinde diyebiliriz.

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Konut fiyatlarında reel bazlı gerileme yaşanırken kiralarda reel düşüş görmüyor hatta artışlar görüyoruz. Önümüzdeki aylarda barınmanın önemli bir program olacağını ifade edebiliriz.”

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Anahtar Kelimeler:
emlak kiralık daire konut Yüzde 25 Kira Artışı
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