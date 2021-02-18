Konut satışı azaldı, konut fiyat endeksi arttı! Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Şimdi ev alınır mı?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından en sık sorulan sorulardan bir tanesi olan konut fiyatları ne olur 2021 yılının en çok araştırılan konularından oldu. Özellikle vatandaşlar, konut fiyatları ne zaman düşer konusunda araştırma yapıyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde ocak ayında 70 bin 587 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı 2020'nin Aralık ayına göre yüzde 33,4, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 37,9 azaldı. Peki, konut fiyatları 2021’de düşer mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? İşte TÜİK verilerine göre konut satışında son durum... KONUT SATIŞINDA SON DURUM Ocak ayına ilişkin açıklanan konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında geçtiğimiz senenin aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Ocakta satılan konut sayısı 2020 yılının Aralık ayına göre ise yüzde 33,5 azaldı. 2020 yılının Aralık ayında 105 bin 981 konut satılmıştı. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 payla Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Bu dönemde ipotekli konut satışları da geçtiğimiz senenin aynı ayına göre yüzde 74,6 azaldı ve 10 bin 732'ye geriledi. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul'un 2 bin 338 konut satışı ve yüzde 21,8 payla ilk sırayı aldığı kaydedildi. İpotekli konut satışının en az gerçekleştiği iller ise birer konut ile Bayburt ve Ardahan olarak belirlendi. Öte yandan Hakkari ve Şırnak'ta ipotekli konut satışı olmadı. KONUT FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 154,8 seviyesinde gerçekleşti. Konut Fiyat Endeksi, 2019'un aynı ayına göre yüzde 30,3, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,7 artış kaydetti. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, yüzde 1,4 ve yüzde 1,2 artış görüldü. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,9, yüzde 30,2 ve yüzde 29,4 arttı.

KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ? Geçtiğimiz haftalarda Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir konut fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2020’de gayrimenkul sektörü bakımından ilk 3 ayın durgun başladığını aktaran Aydemir, koronavirüs salgının sektöre yansıdığını ancak Haziran’da yapılan 0,64 faiz oranlarının sektör adına can suyu olduğunu belirtti. Bu durumun 3 ay gibi bir sürede 600 bin konut satılmasına vesile olduğunu dile getiren Aydemir, sektör açısından geçmişe bakıldığında 2020 yılının Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 393 bin ile tarihin en büyük konut satış istatistiklerinin yakalandığını söyledi. Sektör adına parlak bir yıl olarak salgına rağmen tarihe geçtiğini belirten Aydemir, bu noktada konut kredi faizlerinin ne denli önemli olduğunun Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görüldüğünü dile getirdi. Aydemir, konut kredi faizlerinin ileriki zamanlarda yeniden uygulanması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Şimdi vatandaşlar tarafından ev fiyatları düşer mi konusunda araştırmalar yapılıyor.

KONUT FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? Herkes tarafından konut fiyatları ne olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Salgının emlak sektöründe değişime neden olduğunu aktaran Aydemir, site konseptlerinin butik sitelere döndüğünü ve vatandaşların müstakil ev tercih ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra büyük geniş balkonlu evlerin ve çalışma odasının bulunmasının gerekliliğinin ortaya çıktığını ifade etti. Konut fiyatları artar mı konusunda ise 2021 senesinde sektör açısından bakıldığında inşaat maliyetlerinin yüzde 70’e kadar arttığını ve doğal olarak konut fiyatlarının da yukarı doğru çıkacağını söyledi. Şubat kira artış oranı 2021! Şubat kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kira artış oranı nedir? İşte kira artışı hesaplama BU DÖNEMDE EV ALINIR MI? Vatandaşlar, bu dönemin ev almak için doğru zaman olup olmadığını da merak ediyor. Gayrimenkul alacak kişilerin şu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Aydemir, fiyatların yüzde 40’a yakın artacağını düşündüklerini söyledi. 2021 EV FİYATLARI NE OLUR? Konut kredileri ile alakalı olarak psikolojik sınırın yüzde 1’in altında olduğuna vurgu yapan Aydemir, hem sektörün hem de ülkenin geleceği adına konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altında olması gerektiğini belirtti. 2021 yılında da bu konuda radikal kararların alınması gerektiğini söyleyen Aydemir, faizlerin 1,60’lardan aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şu an için altın ve döviz yatırımı yapanların gayrimenkulden daha az kar etmiş olduğu yönünde değerlendirmelerini aktaran Aydemir, yatırımcıların 2018-2019 konut fiyatları ile 2020-2021 fiyatlarını karşılaştırdıklarında bunu fark edebileceklerini söyledi. Konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesinin yastık altındaki altın ve dövizin de piyasaya çıkmasına sebep olacağını belirtti. Şu anda çok sayıda kişinin alımını durdurduğunu ifade eden Aydemir, insanların döviz ve altının değer kazanmasını beklediklerini, buna karşılık konut kredilerinin kısa bir süre için de olsa yüzde 1’in altına düşmesi ile beraber yastık altında olan altın ve dövizin piyasaya çıkmasına sebep olacağını aktardı. ARSA FİYATLARI DÜŞER Mİ? Arsa, tarla ve arazi fiyatlarında da bir durağanlığın olduğunu söyleyen Aydemir, önceki 15 yıllık süreçte yoğun olarak arsa ve arazi yatırımı yapıldığını 2020 yılında da salgınla beraber arsa ve tarlaların insanların tercihi olduğunu belirtti. Bunun insanların kalabalık ortamlardan uzaklaşmak istemesiyle ilişkilendiren Aydemir, 2021 yılında insanların bu tip yatırımlara daha fazla yöneleceğini ve bu nedenle merkeze yakın bölgelerdeki arazi ve arsa fiyatlarının yukarıya doğru seyredeceğini söyledi.

İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İşte son durum KONUT FİYATLARI SON DURUM Öte yandan medya takip kurumu Ajanss Press’in TÜİK verilerinden elde ettiği bilgilere göre konut satış istatistikleri de belli oldu. Buna göre geçtiğimiz sene Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut, satış sonucu el değiştirdi. Bu konutların 1 milyon 29 bin 576’sı ikinci el konut satışı olurken 469 bin 740’ı da ilk kez satılan konutlar olarak kaydedildi. Ülke çapında ikinci el konut talebi artarken ilk el konutlara olan talebin ise azaldığı görüldü. Konut satışlarında ilk sırayı ise İstanbul aldı ve 265 bin 98 konut satıldı. Yıllara göre bakıldığında ise 2013 yılından beri en çok konut satışı 2020 yılında gerçekleşti. 2020 senesinden önce de en çok konut satışının 1 milyon 409 bin 314 ile 2017 senesinde olduğu kaydedildi. EN ÇOK KONUT SATILAN İLÇELER Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler listesinde Esenyurt 36 bin 234 adetle zirvede yer alırken, Çankaya 27 bin 278 adetle ikinci, Keçiören 25 bin 283 adetle üçüncü oldu. AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 150 binden fazla olan 163 ilçe arasında geçen yıl en çok konut satılan ilçe 36 bin 234 adetle Esenyurt oldu. Bu ilçede satılan konut adedi 2019'a göre yüzde 9,2 artış gösterdi.