Koronavirüs sonrası müstakil ev fiyatları uçtu

Küresel salgın Covid- 19 vatandaşın konut talebini de yeniden şekillendirdi. 'Evde kal' tedbirleriyle tüketicinin evden çalışmayı deneyimlediği şu günlerde, iş merkezlerine uzak, şehrin çeperinde bulunan müstakil konutlara talep arttı.
İşte il il artış oranları
MÜSTAKİL KONUTLARIN SATIŞ BEDELLERİ
İl: Kayseri 1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.872 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.545 Değişim oranı (%): 36
İl: Denizli
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.044 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.759 Değişim oranı (%): 35
İl: Eskişehir
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.923 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.546 Değişim oranı (%): 32
İl: Samsun
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.849 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.444 Değişim oranı (%): 32
İl: Antalya
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 3.241 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.945 Değişim oranı (%): 22
İl: Hatay
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.507 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.819 Değişim oranı (%): 21
İl: Muğla
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.262 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7.545 Değişim oranı (%): 20
İl: Artvin
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.684 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.920 Değişim oranı (%): 14
İl: Karaman
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.560 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.764 Değişim oranı (%): 13
İl: İzmir
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.987 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.290 Değişim oranı (%): 10
İl: Mardin
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.050 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.142 Değişim oranı (%): 9
İl: Bartın
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.223 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.419 Değişim oranı (%): 9
İl: Karabük
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.579 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.714 Değişim oranı (%): 9
İl: Aydın
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.548 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.778 Değişim oranı (%): 9
İl: Bursa
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.120 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.280 Değişim oranı (%): 8
Müstakil konutlarda kira fiyatları
İl: Sakarya 1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.52 Değişim oranı (%): 44
İl: Balıkesir
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 10.09 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.31 Değişim oranı (%): 32
İl: Ankara
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.6 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 11.68 Değişim oranı (%): 22
İl: Antalya
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 12.92 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 15.61 Değişim oranı (%): 21
İl: İzmir
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 16.11 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 18.81 Değişim oranı (%): 17
İl: Mersin
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 7 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 8.15 Değişim oranı (%): 16
İl: İstanbul
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 20.91 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 22.38 Değişim oranı (%): 7
İl: Muğla
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 21.93 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 23.5 Değişim oranı (%): 7
İl: Adana
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.66 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7 Değişim oranı (%): 5
İl: Bursa
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 9.8 Değişim oranı (%): 4
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