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Koronavirüs sonrası müstakil ev fiyatları uçtu

EMLAK HABERLERİ  | 29.04.2020 13:45 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle evden çalışan tüketici müstakil ev arayışına girince fiyatlar uçtu. Satılık müstakil evde fiyat ortalama yüzde 25, kiralıkta ise 18 arttı. Arama motorlarında bahçeli ev arayışı yüzde 252 artış gösterdi.

Küresel salgın Covid- 19 vatandaşın konut talebini de yeniden şekillendirdi. 'Evde kal' tedbirleriyle tüketicinin evden çalışmayı deneyimlediği şu günlerde, iş merkezlerine uzak, şehrin çeperinde bulunan müstakil konutlara talep arttı.

İşte il il artış oranları

MÜSTAKİL KONUTLARIN SATIŞ BEDELLERİ

MÜSTAKİL KONUTLARIN SATIŞ BEDELLERİ
İl: Kayseri 1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.872 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.545 Değişim oranı (%): 36

İl: Denizli

İl: Denizli
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.044 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.759 Değişim oranı (%): 35

İl: Eskişehir

İl: Eskişehir
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.923 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.546 Değişim oranı (%): 32

İl: Samsun

İl: Samsun
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.849 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.444 Değişim oranı (%): 32

İl: Antalya

İl: Antalya
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 3.241 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.945 Değişim oranı (%): 22

İl: Hatay

İl: Hatay
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.507 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.819 Değişim oranı (%): 21

İl: Muğla

İl: Muğla
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.262 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7.545 Değişim oranı (%): 20

İl: Artvin

İl: Artvin
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.684 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.920 Değişim oranı (%): 14

İl: Karaman

İl: Karaman
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.560 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.764 Değişim oranı (%): 13

İl: İzmir

İl: İzmir
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.987 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.290 Değişim oranı (%): 10

İl: Mardin

İl: Mardin
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.050 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.142 Değişim oranı (%): 9

İl: Bartın

İl: Bartın
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.223 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.419 Değişim oranı (%): 9

İl: Karabük

İl: Karabük
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.579 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.714 Değişim oranı (%): 9

İl: Aydın

İl: Aydın
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.548 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.778 Değişim oranı (%): 9

İl: Bursa

İl: Bursa
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.120 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.280 Değişim oranı (%): 8

Müstakil konutlarda kira fiyatları

Müstakil konutlarda kira fiyatları
İl: Sakarya 1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.52 Değişim oranı (%): 44

İl: Balıkesir

İl: Balıkesir
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 10.09 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.31 Değişim oranı (%): 32

İl: Ankara

İl: Ankara
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.6 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 11.68 Değişim oranı (%): 22

İl: Antalya

İl: Antalya
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 12.92 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 15.61 Değişim oranı (%): 21

İl: İzmir

İl: İzmir
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 16.11 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 18.81 Değişim oranı (%): 17

İl: Mersin

İl: Mersin
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 7 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 8.15 Değişim oranı (%): 16

İl: İstanbul

İl: İstanbul
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 20.91 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 22.38 Değişim oranı (%): 7

İl: Muğla

İl: Muğla
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 21.93 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 23.5 Değişim oranı (%): 7

İl: Adana

İl: Adana
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.66 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7 Değişim oranı (%): 5

İl: Bursa

İl: Bursa
1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4 11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 9.8 Değişim oranı (%): 4
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19, kira,

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