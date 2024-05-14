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Kredi muslukları kesilince bakın ne oldu: Ev satışlarında yok böyle bir indirim!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.05.2024 11:25
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Merkez Bankası'nın tedbirleri sonrası krediler daraldı. Yüksek faizler nedeniyle vatandaşlar konut ve araç kredisi kullanmaktan vazgeçti. Kredi musluklarının kapanması ise elinde nakit parası olana yaradı. Ev sahipleriyle alıcılarla yapılan pazarlıklarda rekor düzeyde indirim geldi.

Kredi muslukları kesilince bakın ne oldu: Ev satışlarında yok böyle bir indirim!

Kredilerdeki yüksek faizler konut piyasasını etkiledi. Ev satışları neredeyse durma noktasına geldi. Kredi kullanımları azalınca elinde nakit parası olanlar durumu fırsata çevirdi. Satışlarda pazarlık kızıştı. Evini satarken 5 milyon TL'den kapıyı açanlar bakın fiyatı kaça indiriyor? Satışlarda takas dönemi de başladı.

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1 MİLYON TL İNDİRİM

Show Haber'e konuşan emlakçı Hikmet Koçyiğit, "Nakit 5 milyon TL'lik daireyi şu anda 4 milyon TL'ye de alabilirsiniz" dedi.

Emlakçı Abdurrahman Yeşiltaş, nakit parası olanların ev sahipleriyle sıkı bir pazarlık yaptığını belirtti.

Emlak piyasasında işler durgun ama kredi çekme derdi olmayan nakit parası olanların eli kuvvetli.

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YÜZDE 20'YE KADAR İNDİRİM

Nakit parası olan ev sahibi ile sıkı bir pazarlığa girişiyor, evin fiyatı yüzde 20'ye kadar düşebiliyor.

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EV SATIŞLARINDA TAKAS DÖNEMİ

Daire sahipleri ve alıcı takasa da girmeye başladı. Bazı alıcılar ev karşılığında aracını ve üzerine bir miktar nakit parayı teklif ediyor.


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faiz indirim konut nakit
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