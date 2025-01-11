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Levent, İstanbul'un 40. ilçesi oluyor! Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan'daki 20 mahalle birleştirilecek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.01.2025 11:07
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İstanbul'a yeni ilçe geliyor... 20 mahallenin birleştirilmesiyle kurulacak yeni ilçeyle birlikte İstanbul'daki ilçe sayısı 39'dan 40 çıkmış olacak. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan'daki bazı mahallelerin birleştirilmesiyle oluşacak yeni ilçenin adı ise iddialara göre 'Levent' olacak. İşte Levent ilçesi olarak birleştirilecek mahallerinin isimler...

Levent, İstanbul'un 40. ilçesi oluyor! Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan'daki 20 mahalle birleştirilecek

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor, yeni ilçe geliyor. Çok konuşulacak iddia Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'dan geldi. Bir anda gündem yaratan habere göre İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacak.

İSTANBUL'A YENİ İLÇE: LEVENT

Yaklaşık 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak 40. ilçenin adı ise iddialara göre 'Levent' olacak.

LEVENT İLÇESİNDE HANGİ MAHALLELER OLACAK?

Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi'nin (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olacağı iddia edildi. Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahallenin, Sarıyer'den alınarak Levent'e bağlanacağı belirtildi.

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HEPSİ YENİ İLÇEYE BAĞLANACAK

Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye'nin (bir kısmı), yeni ilçeye bağlanacağı öne sürüldü.

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GÖKTÜRK MAHALLESİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk Mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu belirtildi.

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Tüm işlemlerin bir sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ilçe
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