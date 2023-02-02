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MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Kula, Durasıllı TOKİ Manisa KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

02.02.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa TOKİ kura çekilişi canlı yayında Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Kula ve Salihli Durasıllı'da yapılacak konutlar için bugün (2 Şubat 2023 Perşembe) gerçekleştirilecek. Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda saatr 10.00'da başlayacak çekilişe ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izle ekranı...

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Kula, Durasıllı TOKİ Manisa KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

Manisa TOKİ kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak ve Yunusemre'de 750, Akhisar'da 267, Kula'da 500, Salihli Durasıllı'da 180 konut sahibini bulacak. TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası erişime açılacak. İşte TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ

TOKİ MANİSA KURASI CANLI İZLE EKRANI

TOKİ Manisa kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekimini aşağıdaki link üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Manisa kura sonuçları, kura çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ

TOKİ MANİSA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ MANİSA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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