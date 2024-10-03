Milyarlık arsa! İstanbul'da plazaların arasındaki kavşağın sahibi aranıyor! Defalarca ilan verildi, o tarihe kadar ortaya çıkmazlarsa...

İstanbul Maslak'ta plazaların arasında olan bir kavşak, ilginç bir haberle gündemde. Çünkü o kavşağın sahibi aranıyor. Kavşağın bulunduğu alan, yani arsa, 3 kişinin üzerine görünüyor ancak sahipleri ortada yok. Bulunamazlarsa da o alan hazineye devredilecek. İşte detaylar...

ATV Haber'de yer alan habere göre; gazeteye defalarca ilan verildi ve İstanbul'un göbeğindeki o kavşağın sahibi aranıyor.

3 SAHİBİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un kalbinin attığı yerde her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Maslak'ta, o kavşak da dahil olmak üzere 548 metrekarelik alanın 3 sahibi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla bu özel arazinin sahibi aranıyor.

SAHİPLERİ BULUNMAZSA 3 AY İÇİNDE ARAZİ DEVLETE GEÇECEK

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aranan 548 metrekarelik parselin 3 sahibi adeta bir sırdan ibaret. Plazaların arasındaki 548 metrekarelik bu özel alan için 3 tapu sahibi olduğu belirlendi. Bu tapu sahiplerinin bulunması için de gazetede defalarca ilan verildi. Kim varsa o sahiplere ulaşılması için de tebliğ edildi. Çünkü eğer bulunmazsa 3 ay içinde o arazi devlete geçecek.

DAVA 16 ARALIK'TA GÖRÜLECEK

Gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davası 16 Aralık'ta görülecek. O tarihe kadar sahiplerinin ortaya çıkması bekleniyor.