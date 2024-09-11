O belgeyi imzalayan kiracıya büyük şok! İtirazı haksız bulununca 'harç' cezası da aldı

Yüzde 25 kira sınırlaması döneminde ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya gelmiş ve istenmeye bir çok görüntü ortaya çıkmıştı. Bazı anlaşmazlıklar ise mahkemeye taşınmıştı. Ancak davalar artınca arabulucu devreye girerek sorunları daha hızlı çözecek adımlar atmıştı. Avukat Gizem Gonce gerçekte yaşanmış olan mülk sahibi-kiracı dava örneğini Milliyet’e açıkladı. Gonce konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kişinin Kapalıçarşı’da bir dükkanı var. Dükkan sahibi kira sözleşmesi yaptıktan sonra kiracısından bir tahliye taahhütnamesi istedi. Dükkan sahibi bu taahhütnamenin noter kanalı ile verilmesini istedi. Kira sözleşmesinden yaklaşık 5 ay sonra taşınmazın tahliye edileceğine ilişkin tahliye taahhütnamesini kiracı İstanbul 6. Noterliğinden düzenleterek mülk sahibine verdi.

BORÇLU KİRACIYA İCRA TAKİBİ

Tahliye tarihi geldiğinde kiracı dükkanı tahliye etmedi. Kiracı hile yolu ile tahliye taahhütnamesinin alındığını savundu. Tahliye edilmemesinin ardından bir sonraki gün dükkan sahibi tahliye taahhütnamesine dayalı olarak icra takibi başlattı. Borçlu kiracı tahliye emrine itiraz ederek takibi durdurdu.

Sonrasında süreç dava aşamasına geçti. Tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibinin durmasıyla birlikte dükkan sahibi sulh hukuk mahkemesinde dava açtı. Sulh hukuk mahkemesinde açılan davada tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğu, herhangi bir itiraza mahal verilmemesi gerektiği beyan edildi.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ GEÇERLİ SAYILDI

Mahkeme taraflar arasında kira sözleşmesi bulunduğunu ve kira sözleşmesine ilişkin bir uyuşmazlık olmadığını, davacı kiracı icra takibine itiraz etmiş olsa da itirazı haklı bulacak herhangi bir hususa rastlanılmamasından kaynaklı olarak tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna karar verdi. Böylelikle mahkeme kiracının yaptığı itirazın iptaline ve tahliyesine karar verdi.

‘KİRACIYA HARÇ ÖDEMESİ KARARI’

Mahkemece tahliye taahhütnamesine yapılan itirazın haksız olduğu değerlendirilerek kiracının harç ödemesine karar verildi. Kiracı tahliye sürecini uzatmak için tahliye taahhütnamesine itiraz etmişti. Fakat sulh hukuk mahkemesi hızlı bir inceleme ile dükkan sahibinin noterden almış olduğu tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna karar verdi.”