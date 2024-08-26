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  4. OECD'e göre Türkiye zirvede yerini aldı! Kira artış oranlarında ikinci ile aramızdaki fark dağlar kadar

OECD'e göre Türkiye zirvede yerini aldı! Kira artış oranlarında ikinci ile aramızdaki fark dağlar kadar

MynetX MynetX
26.08.2024 13:55
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Temmuz ayı itibarıyla kira artış oranında yüzde 25'lik sınır kalkmış ve aylık olarak TÜFE'ye göre kira zam artışı gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin Konut Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artış oranlarını açıkladı. Buna göre Türkiye birinci sırada yerini aldı.

OECD'e göre Türkiye zirvede yerini aldı! Kira artış oranlarında ikinci ile aramızdaki fark dağlar kadar

Kira artışlarındaki yüzde 25'lik sınır temmuz ayı itibarıyla kaldırılmıştı. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin Konut Kira Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artış oranları belli oldu. Raporda Türkiye, Konut Kira Fiyat Endeksi'ndeki artışta ilk sırada yer aldı.

OECD verilerine göre, Konut Kira Fiyat Endeksi Türkiye'de 663 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'yi 181 puanla Macaristan, 172 puanla Litvanya izledi. Japonya ise 100 puanla en son sırada yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Kira krizine karşı 2022 Haziran'da uygulamaya giren "yüzde 25 zam sınırı" uygulaması 1 Temmuz 2024 itibariyle sonlanmıştı.
Temmuz 2024'ten itibaren ev sahipleri, önümüzdeki aylarda da yenilenecek kira sözleşmelerinde, o ay açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zammı uygulayabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.
Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.

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Zam Kira
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