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  4. Öğrenciler ev bulma telaşında, fiyatlar ateş pahası! İstanbul'da kiralar yine uçtu... Kadıköy zirvede

Öğrenciler ev bulma telaşında, fiyatlar ateş pahası! İstanbul'da kiralar yine uçtu... Kadıköy zirvede

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.08.2024 07:55
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Okulların açılmasına geri sayım başlarken, kiralık ev fiyatları yine aldı başını gitti. Üniversite öğrencilerinin başlayan ev bulma telaşı, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ev kiralarını uçurdu. Bazı yerlerde kiralar 2-3 katına çıkarken, Kadıköy 2024 Temmuz ayında kira fiyatı en çok artan ilçe oldu. Uzmanlar ise 'Kira artışları ne zamana kadar devam edecek?' sorusuna yanıt verdi.

Talep arttı, fırsatçılara gün doğdu kiralar ise yine uçtu. Sonbaharda açıklacak okullar öncesi, öğrencileri yine 'Nerede kalacağım?' telaşı sardı. Özellikle İstanbul'da üniversite öğrencileri, kiralık dairelere akın etmeye başladı. Talep artınca, fiyatlarsa adeta uçtu; bazı yerlerde ev kiraları 2-3 katına çıktı.

Ev kiralamak isteyen öğrencilerin tercihlerini ise en çok ulaşım ve sosyal hayat belirliyor.

KADIKÖY, KİRA FİYATLARINDA ZİRVEDE

Üniversite öğrencilerinin ve gençlerin en yoğun olarak yaşadığı Kadıköy'de kira fiyatları yüzde 70,4'lük oranlar, 2024 Temmuz ayının kira fiyatı en çok artan ilçesi oldu.

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Show Haber'e konuşan emlakçı Serdar Saka, "Geçen sene yabancı öğrenci sayısı çok fazlaydı Kadıköy'de. Eşyalı daire olarak yüksek kiralara evler veriliyordu. Onlar da şimdi taşınınca o fiyatlar da sabit kalındı." dedi.

BEYKOZ 2, MALTEPE 3. SIRADA

Kira artışında rekor kıran ikinci ilçe Beykoz olurken, üçüncü sırada ise Maltepe geldi.

Şehir merkezine uzak olmasına rağmen Silivri de 4. sırada

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KİRA ARTIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Gayrimenkul danışmanları ise kira artışlarının sonbahar boyunca devam edeceğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy öğrenci Kira
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