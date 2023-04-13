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OHAL kapsamında yeni kararname! DASK zorunluluğu aranmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

13.04.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet bölgesinde yıkık veya ağır hasarlı yapılarda DASK aranmayacak. OHAL kapsamındaki kararname Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerde vergi ve diğer ödemelerde harç ücreti de alınmayacak.

OHAL kapsamında yeni kararname! DASK zorunluluğu aranmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında alınan bazı tedbirlere dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yıkık veya ağır hasarlı olarak tespit edilmiş konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için 7269 sayılı kanun hükümleri gereğince hak sahibi olma ve borçlandırmaları yapılması kaydıyla, bu yapıların inşası veya kredi sağlanmasında DASK aranmayacak.

KISITLAYICI HÜKÜM UYGULANMAYACAK

Konut, iş yeri ve diğer yapıların yeniden inşasında veya kredi sağlanmasında kendilerine ait olmayan arsa veya arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina inşa eden yapı sahipleri ile imar planında yapı yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahiplerinin, hak sahibi olarak kabul edilmeyeceğine yönelik kısıtlayıcı hüküm uygulanmayacak.

AA-20230412-30832072-30832060-TOKININ_ISLAHIYEDEKI_DEPREM_KONUTLARI_PROJESINDE_BIR_BLOGUN_KABA_INSAATI_TAMAMLANDI

Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde 7269 sayılı kanundan faydalanarak inşaat kredisi tahsisi ya da bina yapımı isteyenlerin hak sahipliği başvurusuna ilişkin duyuru, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde ilan edilecek ve hak sahiplerinin 2 ay içinde başvurması istenecek. Bu süre gerektiğinde en fazla 1 ay uzatılabilecek.

HER TÜRLÜ VERGİ VE ÜCRET HARÇTAN MUAF TUTULACAK

Karara göre depremin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu kadastro işlemleri ile verilmesi gereken beyanname ve sözleşmeleri her türlü vergi, resim, katılma payı ücret ve harçtan istisna tutulacak.

Buna göre yürütülen ulusal ve uluslararası projeler kapsamında her türlü prefabrik, konteyner ve geçici barınma malzemesi, yapı malzemesi, makine, afet ve acil durum faaliyetlerinde kullanılacak motorlu taşıtlar araç, gereç ve teçhizat, yedek parça ve yardım malzemeleri Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak afet ve acil durum yönetimi başkanlığınca ithal edilebilecek.

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