Orta gelirliye 0,69 faizli konut kredisi! Ev alacaklar için tarihi proje başlıyor: 536 bin lira cepte kalacak

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasında detaylar netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan ve 81 ilde hayata geçirilecek kampanya kapsamında ilk evini alacaklara 0,69 konut kredisi faizi ile 15 yıl vade imkânı sunuldu. 16 Ocak’ta başlayacak kampanyada 3 yıl boyunca devlet katkısı olacak.

EN UCUZ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,2

Konut kredisinde 120 ayın üstünde vade kullandırılmazken, en düşük faiz ise kamu bankaları tarafından aylık yüzde 1,2 ile kullandırılıyor. Bir bankadan yüzde 1,2 ile 1 milyon TL tutarında 180 ay vadeli konut kredisi kullanıldığında, aylık ödeme 13 bin 587 TL, toplam ödeme ise 2 milyon 445 bin liraya ulaşıyor. Yani 15 yılda 1 milyon 445 bin TL faiz ödenmiş oluyor.

İLK 3 YIL 4.410 TL TAKSİT

Sabah’ta yer alan haberde, dün açıklanan tarihi kampanyada yüzde 0,69 ile aynı vade ve tutarda kredi kullanıldığında vatandaş için çok avantajlı bir tablo ortaya çıkıyor. Yeni Evim Kampanyası'nda yüzde 0,69'luk aylık faize göre, ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 9 bin 719 TL iken, ilk 3 yılda Hazine desteğinin etkisiyle taksit ödemeleri sırasıyla 4.410, 5.400 ve 6.480 TL olarak tahsil ediliyor.

HAZİNE’NİN DESTEĞİ 100 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Hazine'nin ilk 3 yıl için vatandaşa desteği 98 bin 841 TL olacak. Bu kampanya ile ilk 3 yılda tüm yükü Hazine yüklenirken, vatandaş buraya sisteme adeta kira öder gibi girmiş oluyor. Aylık kredi geri ödeme tutarı dördüncü yılda 10 bin 315 TL'ye çıkarken, son 8 yılda 12 bin 697 TL'ye yükseliyor.

KREDİ FAİZ YÜKÜNÜ 536 BİN LİRA AZALTACAK

Ancak mevcut koşullarda kampanyadaki faiz oranı ile kredi sağlama imkânı bulunmazken, en düşük faizi uygulayan bankanın koşullarında dahi kredi kullanıldığında bile, Hazine destekli bu hamle 1 milyon liralık kredi için faiz yükünü 536 bin lira azaltacak. 1 milyon TL kredi için toplam geri ödeme 1 milyon 909 bin 570 TL olarak gerçekleşecek.

KREDİ İLLERE GÖRE DAĞITILACAK

Projede, İstanbul 1. Bölge olarak belirlendi. Finansman tutarı en çok 5 milyon TL olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge olarak ayrıldı. Bu illerde en çok 3 milyon TL kredi kullanılacak. Üçüncü bölge için ise en fazla 2 milyon TL kredi alınabilecek. 100 bin konutluk finansman paketinin yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerine dağıtılması bekleniyor.

TAKSİT GELİRİN YÜZDE 40'I

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Bakan Nebati, İstanbul'un yer aldığı 1. Bölge'de azami geliri 80 bin lira, 2'nci Bölge'de azami geliri 65 bin lira, 3'üncü Bölge'de azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.

ŞARTLAR NELER OLACAK?

Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.

5 yıl boyunca satılamayacak.

Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.

Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.

NASIL FAYDALANILACAK?

Konut üreticileri kriterlere uygun projelerini ilan edecek.

Vatandaş bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.

Banka uygunluğu denetleyip krediyi verecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI’NDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahipliği, miras yoluyla yüzde 50 konut sahipliği, bağış yoluyla konut sahipliği olanlar, evi bulunanlar kapsam dışı.

Aile içindeki birey, geliri olması ve son iki ayın 9'unda SGK primi ödemiş olmak kaydıyla yararlanabiliyor.

Ev hanımına eşi kefil olabiliyor.

Yaş sınırı uygulanmıyor.

Ekonomik hayata girmiş olmak, bir bankadan kredi alabilir durumda bulunmak yeterli olacak.

Kampanyadan yararlanacak vatandaşların kırsalda evi ve devre mülkü varsa yararlanabiliyor.

18 yaş altı gençler, anne-babaları üzerine konut olması halinde projeye başvuramayacak.

Arsa ve veraset üzerinden yüzde 50'den daha az hissesi olanlar kampanyaya başvurabiliyor.

SIFIR BİNA OLMASI ŞARTI

Emlak Konut Genel Müdürlüğü, GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ve Türkiye Müteahhitler Birliği'ne bağlı olan tüm şirketlerin projeleri sıfır bina olması kaydı ile teknik ve mali kriterleri karşıladığı takdirde program kapsamında satın alınabilecek. Ayrıca satın alınacak yapıların sosyal donatı alanlarının olması önceliklerden biri olacak. Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamaları sahip yapılar öncelikli olacak.



