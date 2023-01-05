Orta gelirliye 0,69 faizli konut kredisi! Ev alacaklar için tarihi proje başlıyor: 536 bin lira cepte kalacak

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasında detaylar netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan ve 81 ilde hayata geçirilecek kampanya kapsamında ilk evini alacaklara 0,69 konut kredisi faizi ile 15 yıl vade imkânı sunuldu. 16 Ocak’ta başlayacak kampanyada 3 yıl boyunca devlet katkısı olacak.
Konut kredisinde 120 ayın üstünde vade kullandırılmazken, en düşük faiz ise kamu bankaları tarafından aylık yüzde 1,2 ile kullandırılıyor. Bir bankadan yüzde 1,2 ile 1 milyon TL tutarında 180 ay vadeli konut kredisi kullanıldığında, aylık ödeme 13 bin 587 TL, toplam ödeme ise 2 milyon 445 bin liraya ulaşıyor. Yani 15 yılda 1 milyon 445 bin TL faiz ödenmiş oluyor.
Sabah’ta yer alan haberde, dün açıklanan tarihi kampanyada yüzde 0,69 ile aynı vade ve tutarda kredi kullanıldığında vatandaş için çok avantajlı bir tablo ortaya çıkıyor. Yeni Evim Kampanyası'nda yüzde 0,69'luk aylık faize göre, ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 9 bin 719 TL iken, ilk 3 yılda Hazine desteğinin etkisiyle taksit ödemeleri sırasıyla 4.410, 5.400 ve 6.480 TL olarak tahsil ediliyor.
Hazine'nin ilk 3 yıl için vatandaşa desteği 98 bin 841 TL olacak. Bu kampanya ile ilk 3 yılda tüm yükü Hazine yüklenirken, vatandaş buraya sisteme adeta kira öder gibi girmiş oluyor. Aylık kredi geri ödeme tutarı dördüncü yılda 10 bin 315 TL'ye çıkarken, son 8 yılda 12 bin 697 TL'ye yükseliyor.
Ancak mevcut koşullarda kampanyadaki faiz oranı ile kredi sağlama imkânı bulunmazken, en düşük faizi uygulayan bankanın koşullarında dahi kredi kullanıldığında bile, Hazine destekli bu hamle 1 milyon liralık kredi için faiz yükünü 536 bin lira azaltacak. 1 milyon TL kredi için toplam geri ödeme 1 milyon 909 bin 570 TL olarak gerçekleşecek.
Projede, İstanbul 1. Bölge olarak belirlendi. Finansman tutarı en çok 5 milyon TL olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge olarak ayrıldı. Bu illerde en çok 3 milyon TL kredi kullanılacak. Üçüncü bölge için ise en fazla 2 milyon TL kredi alınabilecek. 100 bin konutluk finansman paketinin yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerine dağıtılması bekleniyor.
Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Bakan Nebati, İstanbul'un yer aldığı 1. Bölge'de azami geliri 80 bin lira, 2'nci Bölge'de azami geliri 65 bin lira, 3'üncü Bölge'de azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.
Emlak Konut Genel Müdürlüğü, GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ve Türkiye Müteahhitler Birliği'ne bağlı olan tüm şirketlerin projeleri sıfır bina olması kaydı ile teknik ve mali kriterleri karşıladığı takdirde program kapsamında satın alınabilecek. Ayrıca satın alınacak yapıların sosyal donatı alanlarının olması önceliklerden biri olacak. Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamaları sahip yapılar öncelikli olacak.