FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Rafa kalkan uygulama tekrar başladı: Görmek için bile para isteniyor

Ev bulmak vatandaşlar için halihazırda maliyetler nedeniyle zor olmaya devam ederken bir de son dönemde kimi emlakçıların, kiralık ya da satılık mülk arayanlardan farklı adlar altında 2 - 5 bin TL peşin ücret talep etmeye başladığı öğrenildi. Uzmanlardan ise bu uygulamayla ilgili uyarı geldi.

Rafa kalkan uygulama tekrar başladı: Görmek için bile para isteniyor
Hande Dağ

Emlak piyasasında ev bulmak kira, depozito ve taşınma masraflarıyla yeterinde maliyetli olurken buna ek olarak bazı yerlerde kimi emlakçıların müşterilerine ev göstermeden önce kapora ya da hizmet bedeli talep etmeye başladığı kaydedildi. İstenen ücretlerin ise 2 bin TL ile 5 bin TL arasında değiştiği aktarıldı.

Rafa kalkan uygulama tekrar başladı: Görmek için bile para isteniyor 1

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; bu ödeme sadece bir daireyi gezdirmek için değil, aynı zamanda müşterinin bütçesini ve beklentilerini belirlemek, uygun ilanları araştırmak ve belirli süre içerisinde alternatif konutlar sunmak için de isteniyor. Bu uygulama nedeniyle vatandaşın cebinden, daha aradığı gibi bir evi bulamamışken bile para çıkmak durumunda kalıyor.

Rafa kalkan uygulama tekrar başladı: Görmek için bile para isteniyor 2

2000'li yıllarda gayrimenkul sektöründe sıkça karşılaşılan ve evi göstermek için 'yer gösterme ücretleri' talep edilmesi durumunun sektörün zaman içerisinde kurumsallaşması ve yasal düzenlemelerle beraber tamamen ortadan kalktığı anımsatılırken buna karşın son dönemde artan maliyetler ve arz sıkıntısı bahanesiyle bu sistemin yeniden ortaya çıktığı kaydedildi.

Rafa kalkan uygulama tekrar başladı: Görmek için bile para isteniyor 3

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Söz konusu uygulamada müşterinin istediği bölge, bütçe, oda sayısı ve diğer beklentilerinin belirlendiği ve bir profil oluşturulduğu belirtilirken bunun akabinde emlakçının bu özelliklere uyan evleri araştırdığı, ilan sahipleriyle görüştüğü ve farklı daireler için randevu ayarladığı belirtildi. Kimi hizmet paketlerinin bir aya kadar uzayabildiği aktarılırken vatandaş ise söz konusu sürenin ardından evi bulunamaması durumunda ödediği paraya ne olacağını merak ediyor.

Rafa kalkan uygulama tekrar başladı: Görmek için bile para isteniyor 4

Bununla ilgili ise; konutun kiralanması ya da satın alınması durumunda başlangıçta alınan ücretin aracılık komisyonunda düşüldüğünün uygulamanın bir parçası olarak anlatıldığı kaydedildi. Ancak müşterinin kendisine sunulan evleri beğenmemesi, başka yerde karar kılması ya da aramaktan vazgeçmesi durumunda ise para iadesi konusunda anlaşmazlık çıkabildiği belirtildi. Emlakçının harcadığı zama, yakıt, personel gideri gibi kalemleri gerekçe gösterdiği, vatandaşın ise daha bir ev kiralamadan veya satın almadan ödediği paranın karşılığını sorguladığı aktarıldı.

Rafa kalkan uygulama tekrar başladı: Görmek için bile para isteniyor 5

"NET SINIR: 'YER GÖSTERME HİZMETİ KARŞILIĞINDA HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLEMEZ'"

Peki, bu uygulama için uzmanlar ne diyor? Tüketici Hukuku Uzmanı Avukat Ali Kaya'nın, son dönemde artan şikayetler üzerine emlakçıların talep ettiği peşin bedellerin hukuki hiçbir dayanağı olmadığını vurguladığı belirtilirken Kaya'nın, haklarını arayan vatandaşlara şu uyarıyı yaptığı aktarıldı: "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 19’uncu maddesi net bir sınır çizer: ‘Yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez.’ Ancak sahada bazı işletmelerin bu yasağı delmek için ‘danışmanlık ücreti’, ‘randevu bedeli’ veya ‘ciddiyet kaporası’ gibi isimler ortaya çıkardığını görüyoruz. Tüketiciler, bir kiralama veya satış işlemi resmiyete dökülmeden kesinlikle ödeme yapmamalıdır. Eğer böyle bir dayatmayla karşılaşıp para ödemişlerse ve evi tutmaktan vazgeçmişlerse, emlakçı bu paraya el koyamaz. Bu uygulama açıkça mevzuata aykırıdır"

Rafa kalkan uygulama tekrar başladı: Görmek için bile para isteniyor 6

"BU UYGULAMA MANTIK OLARAK ANLAŞILABİLİR ANCAK KANUNEN YASAK"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'nın ise yaptığı açıklamada "Bu uygulama mantık olarak anlaşılabilir ancak kanunen yasak. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e göre, satış işlemlerinde alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2, kiralamalarda ise bir aylık kira bedeli artı KDV oranında hizmet bedeli alınabiliyor. Bunun dışında özel danışmanlık hizmetleri de verilebilir. Dünyada bunun örnekleri var. Emlak ofislerinin giderleri ve ilan portallerine ödediği ücretler oldukça yüksek. Bu nedenle söz konusu modelin ortaya çıkması anlaşılabilir ve yaygınlaşması da mümkün. Biz taşınmaz gösterme ücretini suistimale açık olduğu için yasakladık. Özel danışmanlık hizmetiyle taşınmaz gösterme ücretinin birbirinden ayrılması ve sistemin somut kurallara oturtulması gerekiyor" dediği kaydedildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SGK'dan o çalışanlar için değişiklik! 'Trafik cezası dahil tutanakları saklayın' uyarısıSGK'dan o çalışanlar için değişiklik! 'Trafik cezası dahil tutanakları saklayın' uyarısı
Tasfiyedeki yatırım fonları düzenlemesi Resmi Gazete'deTasfiyedeki yatırım fonları düzenlemesi Resmi Gazete'de

Anahtar Kelimeler:
Emlakçı kiralık konut kiralik ev kiralık daire satılık daire satılık ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.