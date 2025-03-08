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Son 4 yılda yüzde 1000 arttı! İlanlarda fiyatlar yüzde 42 yükseldi ama eski kiracının yüzü gülmedi, 'Piyasadaki emsallerin üzerine çıktı'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.03.2025 09:16
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Kiralık daireler için iki yıl süre ile yüzde 25 zam sınırı gelmişti. 1 Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kaldırıldı. Geçtiğimiz dönemde kiralık dairelerde fiyatlar yüksekken son süreçte kira fiyatlarında normal bir artış görülmeye başladı. Ancak, eski kiracılar için de 1 yılda yeni kiralarda yaşanan artışları solladı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Son 4 yılda yüzde 1000 arttı! İlanlarda fiyatlar yüzde 42 yükseldi ama eski kiracının yüzü gülmedi, 'Piyasadaki emsallerin üzerine çıktı'

Son bir yılda kiralık ilan fiyatları yüzde 42 oranında arttı. TÜİK tarafından açıklanan ve devam eden kira kontratları Şubat 2025'te yüzde 97 artış gösterdi. Yani, yeni ev tutan vatandaşlar eski kiracılara göre daha ucuza oturmaya başladı.

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PİYASANIN ÜSTÜNDE ARTTI

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, geçmiş dönemde kira zam oranlarına yüzde 25'lik zam sınırının geldiğini hatırlatarak 1 Temmuz 2024 yılında bu düzenlemenin kaldırıldığını belirtti.

Özelmecıklı, "Yüzde 25’i uygulayan birçok kiracının yeni dönemdeki artışlar nispeten piyasadaki kira artışlarının üstünde oldu diyebiliriz" sözlerini kullandı.

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YÜZDE 1000 ARTTI!

Son 4 yılda piyasadaki kiraların yüzde 1000 arttığını ifade eden Özelmacıklı şu cümleleri sarf etti:

"Şubat 2021’de İstanbul’da bir dairenin kirası 100 metrekarede 2 bin 500 TL ise, bu Şubat 2022’de 5 bin TL oldu. Şubat 2023’te 12 bin TL oldu. Şubat 2024’te 19 bin TL oldu. Şimdi de yani, Şubat 2025’te 27 bin TL oldu. Piyasada ilanlardaki fiyatlarda böyle yüksek artışlar yaşandı"

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Eski kiracıların kiralarının geçmiş döneme göre çok artmadığını ifade eden Özelmacıklı, "Son 4 yılda belki 2-3 kat arttı. Yüzde 100 artış yapanlar bile piyasadaki rayiçlerle örtüşmedi. Şu duruma ben de katılıyorum: Son 1-2 yılda daire kiralayanların kira artışlar piyasadaki emsallerin üzerine çıktı" dedi.

KİRALAR NE ZAMAN DENGELENECEK?

Kiraların ne zaman dengeleneceğini merak eden vatandaşlar için açıklamada bulunan Özelmacıklı, şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

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"Özellikle kiracılar değiştikçe, yenilenen kontratlar yapıldıkça kira farkı dengeyi bulacak. Yüzde 25 zam sınırı ile 2 yıl içinde bozulan bu dengenin toparlanma sürecinin ben toplamda önümüzdeki 4-5 yıla yakın bir zaman süreceğini düşünüyorum.
İstanbul’dan örnek vermek gerekirse 1 Kasım 2021 tarihinde 4 bin TL’den kiraya verilen bir taşınmaz 2 yılda yüzde 25’lik artışlarla 6 bin 250 TL olmuş. Sonraki yüzde 60’a yakın TÜFE ile 10 bin TL olmuş. Bu yasal olarak kiracının ödediği rakamlardır"

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Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı emlak konut
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