FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Son Dakika: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Ağustos ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Son Dakika: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Ağustos ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

03.08.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 15,55 oldu.

Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 15,55 oldu.

Temmuz ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ağustos 2021 Kira Artış Oranı: % 15,55

Ağustos Ayı Kira Zammı Tutarı: 155,5 TL

Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.155,5 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının ağustos ayında ödeyeceği kira zammı 155,5 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.155,5 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
60 milyonluk servet çürüyor!60 milyonluk servet çürüyor!
Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki... Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...
Uzman isim uyardı! Yarın sona eriyorUzman isim uyardı! Yarın sona eriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altında düşüş sürüyor! İşte ilk rakamlar

Altında düşüş sürüyor! İşte ilk rakamlar

Akreplerden elde ediyor!

Akreplerden elde ediyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Dünya devinden korkutan açıklama!

Dünya devinden korkutan açıklama!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.