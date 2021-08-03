Son Dakika: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Ağustos ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 15,55 oldu.

Temmuz ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ağustos 2021 Kira Artış Oranı: % 15,55

Ağustos Ayı Kira Zammı Tutarı: 155,5 TL

Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.155,5 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının ağustos ayında ödeyeceği kira zammı 155,5 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.155,5 TL lira olarak gerçekleşmektedir.



