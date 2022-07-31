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SON DAKİKA | Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 81 ilde başlayacak olan yeni konut projesinde detaylar...

31.07.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konut fiyatlarındaki büyük artış ev sahibi olmak isteyen vatandaşların umutlarını söndürürken, ülkedeki büyük bir kesim için ev sahibi olmak hayal oldu. Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili harekete geçen hükümet, ev sahibi olmak isteyenlere umut ışığı olacak düzenleme için düğmeye bastı. Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı 81 ildeki yeni konut projesiyle asgari ücretlinin de ev sahibi olması planlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

SON DAKİKA | Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 81 ilde başlayacak olan yeni konut projesinde detaylar...

Son dakika: Ev sahibi olmak isteyenlerin fahiş fiyat artışları yüzünden kara kara düşündüğü bugünlerde, hükümet 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi' olarak nitelendirdiği yeni konut projesi için düğmeye bastı. 81 ilde uygulanacak olan sosyal konut projesiyle vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması planlanırken; konutlarda asgari ücretlilerin erişebileceği fiyatlar uygulanacak. Ödeme planı ise 20 yıl vadeye yayılacak.

SON DAKİKA | KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutların asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağını vurguladı.

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EMEKLİ VE GENÇLERE İÇİN KOTA BELİRLENECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Anadolu şehirleri ile İstanbul'da aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

20 YIL VADE YAPILACAK

Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler" diye konuştu.

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Kurum, projede asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkânlarının baz alınacağını ifade etti. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda devletin gerekli sübvansiyonları yapacağını vurgulayan Murat Kurum, "Tüm inşaat, yapı, arsa gibi maliyetlerde indirim yaparak uygun taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kurum, şöyle devam etti: "Hem piyasadaki fiyatları dengelemiş olacağız hem de vatandaşlarımızın artan inşaat maliyetlerinden en az etkilenmesi noktasında piyasaya dengeyi sağlayacak argümanı ortaya koymuş olacağız."

UCUZ ARAZİ SATIŞA ÇIKACAK

Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek. Şehirlerin ihtiyacını karşılama amacıyla sürdüreceğiz" dedi.

Sosyal konutun yanında Hazine arazilerini de uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Bakan Kurum, "Arsa projesi de hiç evi olmayanlar için. Vatandaşımız altyapılı arsa alıp kendi evini yapabilecek" diye konuştu.

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"SANAYİ TESİSLERİ KURACAĞIZ"

Sosyal konut anlayışı ile sanayi tesisleri yapılacağını belirten Kurum, "Üretimi ve istihdamı artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız. Böylece kira öder gibi işyeri sahibi olunacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un arazi anlamında sıkıntılı bir alan olduğunu kaydeden Kurum, olabilecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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