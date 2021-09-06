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  4. Son Dakika: Bakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: İndirim devam edecek

Son Dakika: Bakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: İndirim devam edecek

06.09.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ borcunun en az yüzde 25'inin ödeyen vatandaşlara yüzde 22 indirim yapılacağını belirterek, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz." dedi.

Son Dakika: Bakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: İndirim devam edecek

TOKİ peşin ödeme ya da erken ödeme indirimi yaparak, TOKİ'den ev alan vatandaşlara yüzde 22 indirim uygulayacak. Geçtiğimiz yıl da benzer bir kampanya yapılmış, borcunu erken ödeyen vatandaşlara yüzde 20 indirim uygulanmıştı.

TOKİ BORCUNUN YÜZDE 25'İNİ ÖDEYENE YÜZDE 22 İNDİRİM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az %25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

İşte Bakan Kurum'un o açıklaması;

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
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