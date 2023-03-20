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  4. Son dakika: TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı

Son dakika: TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı

20.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projeleri kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı. "İlk Evim Arsa" kuraları 20-27 Mart tarihleri arasında, “İlk İş Yerim” ikinci etap kura çekimi ise 23 Mart'ta çekilecek.

Son dakika: TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremlerinin ardından ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı. 11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da Sosyal Konut Hamlesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” için kuralar eş zamanlı olarak devam ediyor. Yine bu arada İstanbul’da 50 hak sahibi için devam eden “İlk Evim” projesi kura çekimleri de 19 Nisan’da son bulacak.

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“İlk İş Yerim” ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek. Kuralar şu illerde gerçekleştirilecek:

  • 23 Mart 2023: Sivas Merkez 195
  • 23 Mart 2023: Afyonkarahisar Başmakçı 24
  • 23 Mart 2023: Aksaray Eskil 76
  • 23 Mart 2023: Denizli Babadağ 58
  • 23 Mart 2023: İzmir Kemalpaşa 64

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22 İLDE 32.113 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLİŞ

Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi:

  • 20 Mart 2023: Edirne Merkez 600 (Müstakil)
  • 20 Mart 2023: Bolu Merkez 750 (Müşterek)
  • 20 Mart 2023: Rize Merkez 30 (Müstakil)
  • 20 Mart 2023: Düzce Merkez 80 (Müstakil)
  • 20 Mart 2023: Yalova Merkez 100 (Müstakil)
  • 20 Mart 2023: Çorum Merkez 750 (Müstakil)
  • 21 Mart 2023: Çanakkale Merkez 700(Müstakil)
  • 21 Mart 2023: Tekirdağ Merkez 1.400(Müstakil)
  • 21 Mart 2023: Erzurum Merkez 500(Müstakil)
  • 22 Mart 2023: Manisa Merkez 400(Müstakil)
  • 22 Mart 2023: Sivas Merkez 600(Müstakil)
  • 22 Mart 2023: Sakarya Merkez 400(Müstakil)
  • 22 Mart 2023: Mersin Merkez 200(Müstakil)
  • 22 Mart 2023: Kütahya Merkez 1.000(Müstakil)
  • 23 Mart 2023: Bursa Merkez 1.000(Müstakil)
  • 23 Mart 2023: Van Merkez 2 bin(Müstakil)
  • 24 Mart 2023: Çankırı Merkez 81(Müşterek)
  • 24 Mart 2023: Kütahya Merkez 160(Müşterek)
  • 24 Mart 2023: Van Merkez 662(Müşterek)
  • 24 Mart 2023: Çankırı Merkez 700(Müstakil)
  • 27 Mart 2023: Antalya Merkez 10 bin(Müşterek)
  • 27 Mart 2023: İstanbul Merkez 10 bin(Müstakil)

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