Son dakika: TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremlerinin ardından ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı. 11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da Sosyal Konut Hamlesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” için kuralar eş zamanlı olarak devam ediyor. Yine bu arada İstanbul’da 50 hak sahibi için devam eden “İlk Evim” projesi kura çekimleri de 19 Nisan’da son bulacak.

“İlk İş Yerim” ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek. Kuralar şu illerde gerçekleştirilecek:

23 Mart 2023: Sivas Merkez 195

23 Mart 2023: Afyonkarahisar Başmakçı 24

23 Mart 2023: Aksaray Eskil 76

23 Mart 2023: Denizli Babadağ 58

23 Mart 2023: İzmir Kemalpaşa 64

22 İLDE 32.113 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLİŞ

Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi: