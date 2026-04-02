Spot piyasada doğal gaz fiyatları (2 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 89 bin 833 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 337 bin 190 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 15 bin 585 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 330 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 16 bin 364 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 805 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 198 milyon 906 bin 522 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 837 bin 755 metreküp olarak kayıtlara geçti.

