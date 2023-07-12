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TOKİ 42 il için duyurdu! İstanbul ve Ankara da var: 120 ay vade yüzde 25 peşinat ile 2+1 ve 3+1 konut satacak...

12.07.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ 42 ilde açık artırma usülüyle konut satışı duyurusunda bulundu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların yer alacağı müzayede de TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için konut satışı yapacak. İşte haberin detayları...

TOKİ 42 il için duyurdu! İstanbul ve Ankara da var: 120 ay vade yüzde 25 peşinat ile 2+1 ve 3+1 konut satacak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak.

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www. emlakmuzayede. com.tr) teklif verilebilecek.

EMLAK (1)

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADE İMKANI

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

Ayrıntılı bilgilere www. toki. gov.tr ile www. emlakmuzayede. com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

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TOKİ

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