TOKİ ANKARA MAMAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 AĞUSTOS 2023! Ankara Mamak Kusunlar TOKİ 1+1 ve 2+1 kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara Mamak kura çekilişi sonuçları 25 Ağustos 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 1+1 konut projesine 422 vatandaşın, 2+1 konut projesine ise tam 5 bin 395 kişinin başvuru yaptığı bilgisi paylaşıldı."TOKİ Ankara Mamak kura çekilişi sonuçları tam liste" konu başlığı internette araştırılıyor. İşte TOKİ Ankara Mamak kura çekilişi sonuçları...

TOKİ ANKARA MAMAK KURA ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için ucuz konut başvurusu açtı. Başvurular sona erdi ve TOKİ kura çekilişi bugün yapıldı.

Kura çekilişi, TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

TOKİ kura çekilişi sonuçlarına TOKİ'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

TOKİ ANKARA MAMAK KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.