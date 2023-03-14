TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: TOKİ Kayseri arsa kura çekilişi canlı yayında yapılıyor! Gözler kura sonuçları isim listesinde

TOKİ arsa kura çekilişlerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Kayseri arsa kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından Kayseri'de 1650 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak. Başvuru yapan kişiler, arsa sahibi olup olmadıkları bilgisini Kayseri TOKİ arsa kura çekimi canlı yayınından öğrenebilecekler. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ KAYSERİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ Kayseri arsa kura çekilişi http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekilişlerini buralardan canlı olarak izlemek mümkün.

TOKİ KAYSERİ ARSA KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ arsa kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan ediliyor. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200 (Müstakil)

14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660 (Müstakil)

14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1.650 (Müstakil)

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400 (Müstakil)

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110 (Müstakil)

16 Mart 2023: Kars Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220 (Müstakil)

16 Mart 2023: Trabzon Müşterek Arsa 495 (Müşterek)

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275 (Müstakil)

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770 (Müstakil)

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330 (Müstakil)

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55 (Müstakil)

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Batman Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300 (Müstakil)

