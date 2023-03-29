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TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ Çatalca kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 540 konut sahibini buluyor!

29.03.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Çatalca kura çekilişi sonuçları ile ilgili araştırmalar, Tuzla'daki daireler için yapılan çekilişlerin bugün sona erecek olması nedeniyle hız kazandı. İstanbul'un Çatalca ilçesinde yapılması planlanan konut Silivri Akabey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek çekiliş ile sahibini bulacak. Peki, TOKİ Çatalca kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ Çatalca kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ Çatalca kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 540 konut sahibini buluyor!

TOKİ Çatalca kura çekilişi sonuçları yarın kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak olan çekiliş ile belli olacak. 30 Mart'ta bu ilçemizin yanı sıra Silivri için de çekiliş gerçekleştirilecek. Tuzla çekilişi sürerken gözler; TOKİ Çatalca kura çekiliş tarihine çevrildi. İşte, İstanbul TOKİ Çatalca kura çekimi ile ilgili bilgiler...

TUZLA TOKİ 1

TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Çatalca kura çekilişi sonuçları yarın (30 Mart 2023 Perşembe günü) açıklanacak.

TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇ SOGULAMA EKRANI

TOKİ Çatalca kura çekilişi sonuçları 30 Mart 2023 Perşembe günü canlı olarak yayınlanacak kura çekilişi ile birlikte belli olacak.

TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇATALCA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çatalca TOKİ kura çekimi saat 10.00'da Silivri Alibey Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Bu çekiliş ile 540 konut sahibini bulacak.

TOKİ İSTANBUL 2

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim” projesinde İstanbul kuraları devam ediyor.

30 Mart'ta hem Çatalca hem de Silivri'deki evlerin kura çekimi yapılacak.

1-19 Nisan tarihlerinde de Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kurası çekilecek.

toki kura

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